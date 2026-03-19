KÜLTÜR TURLARI GÖZDE Eresin, yerli turistin bayram tatillerinde genellikle şehir ve kültür turlarını çok tercih etmediğine değinerek, "Ancak bu bayramda tatilin kısa olması nedeniyle 2-3 günlük şehir ve kültür turlarına yönelik bir talep oluşabileceğini değerlendiriyoruz. Bahar mevsiminin etkisiyle kıyı bölgelerde hareketlilik artacaktır. İklim avantajı nedeniyle Antalya'da bayram döneminde belirgin bir canlılık olabilir. İstanbul'a yakın alternatif turizm destinasyonlarında da bayram süresince belirli bir yoğunluk oluşabilir" ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı tatili turizmi hareketlendirdi. Bu dönemde mevsimin de etkisiyle özellikle kıyı bölgelerde hareketlilik görülürken; 2-3 günlük şehir ve kültür turlarına da ilgi arttı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, bayram tatilinde özellikle kıyı bölgelerde doluluk oranlarında artış yaşanacağı öngörüsünde bulunarak, "Sanatçı programlarının bulunduğu tesislerde talebin daha yoğunlaşması bekleniyor. Kıyı destinasyonlarında bir hareketlilik oluşacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

KAPADOKYA % 90'I AŞAR

Türkiye Otelciler Federasyonu Genel Sekreteri Yakup Dinler de "Bu yıl hem Ramazan Bayramı hem de okullardaki ara tatille bölgemizde hareketlenme var. Bu durum otellerde yerli turistlerin Kapadokya'yı tercih ettiğini gösteriyor. Tabii ki sahilde de açılmayan tesisler var. Oradan da Kapadokya'ya yerli turist anlamında yine bir akış olacağına inanıyoruz. Bayramı en kötü ihtimalle yüzde 90 dolulukla kapatacağımızı düşünüyorum" dedi.

HAVADA 867 EK SEFER VAR

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı ve ara tatil yoğunluğuna karşı havayollarında iç hatlarda ek kapasite sağlandığını kaydetti. Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın seyahatlerini daha konforlu ve planlı şekilde gerçekleştirebilmeleri için iç hatlarda 867 ilave sefer planladık. Ek seferler tatil sonuna kadar sürecek" dedi. En fazla ek seferi THY'nin gerçekleştireceğini belirten Uraloğlu, "THY iç hatlarda 368 ilave uçuş düzenleyecek. Pegasus Hava Yolları 271, AJet 178 ve SunExpress ise 50 ek sefer ile kapasite artışına katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ

Bayram tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret talep edilmeyecek. Cumhurbaşkanı kararına göre, KGM sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, 19 Mart saat 00.00'dan başlayarak 22 Mart gün sonuna kadar ücretsiz olacak. Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı- Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 20 Mart saat 00.00'dan 22 Mart gün sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek.