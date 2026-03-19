Bayramda çalışana 4 bin 954 TL ek maaş: Yüzde 50 zamlı ödeme ile kim ne kadar alacak?

Ramazan Bayramı mesai planları netleşti. Asgari ücretli bir çalışan, hafta sonu farkı dahil 3.5 günlük çalışma karşılığında brüt maaşına ek olarak 4.954,50 TL ödeme alacak. İşveren personeli zorla çalıştırabilir mi? Geciken ödemelere faiz uygulanır mı? İşte çalışanların bayramdaki tüm yasal hakları ve kuruşu kuruşuna bayram mesaisi hesaplama tablosu.

  • Ramazan Bayramı'nda çalışan işçilere günlük brüt ücretin iki katı bayram mesaisi ödenecek, asgari ücretli için bu tutar günlük 1.101 TL olacak.
  • Bayramın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle cumartesi ve pazar günleri çalışanlara yüzde 50 zamlı 2.5 kat yevmiye ödenecek.
  • İş Kanunu'na göre işverenler resmi tatillerde personeli çalışmaya zorlayamaz, iş sözleşmesinde farklı hüküm yoksa bayramda çalışmak çalışanın onayına bağlı.
  • Arife günü saat 13:00'ten sonra çalışan personele ek mesai ücreti ödenmesi gerekiyor.
  • Bayram mesai ücreti normal maaşla birlikte ödenmezse çalışan İş Kanunu'nun 34. maddesi gereği gecikme faizi talep edebilir.

Ramazan Bayramı yaklaşırken özellikle üretim ve imalat sektöründe çalışan birçok kişi için bayram mesaisi gündeme geldi. İşverenler mesai planlarını hazırlarken çalışanlar da bayramda çalışmanın şartlarını ve haklarını merak ediyor. Peki bayramda çalışan işçilere ne kadar ücret ödenir, mesai hesaplaması nasıl yapılır, işveren çalışanı bayramda zorla çalıştırabilir mi? Bayram mesaisine ilişkin tüm merak edilenler..

Bayramda çalışan işçilere günlük ücretlerinin iki katı kadar bayram mesaisi ödeniyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim.com.tr grafik servisine aittir)

Ramazan Bayramı mesaisi nasıl hesaplanır?

Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre,dini ve resmi bayramlarda çalışanlara ödenen ekstra ücrete bayram mesaisi denir. Mesai ücreti, iki yevmiye yani günlük ücretin iki katı olarak hesaplanıyor. Çalışanın aylık brüt maaşı 30'a bölünür ve günlük brüt ücret hesaplanır. Günlük brüt ücret 2 ile çarpılır ve bayram mesai ücreti ortaya çıkar.

Bayram tatilinde çalışan personel, normal maaşına ek olarak ilave mesai ücreti alma hakkına sahip.

Asgari ücretli bir çalışanın mesai ücreti kaç TL olacak?

2026 yılında brüt asgari ücreti tutarı 33.030 TL olarak belirlendi. Bu tutarın 30 güne bölünmesiyle bir günlük mesai ücreti 1.101 TL olarak hesaplanır. Bayram mesaisi ücreti, normal mesai ücretinin iki katı olarak ödendiği için önümüzdeki bayramda bir gün çalışana 1.101 TL'lik normal yevmiyesine, 1.101 TL ek bayram mesaisi ödemesi yapılır. Ramazan Bayramı arife günü dahil edildiğinde 3.5 gün resmi tatil söz konusu. Bayram boyunca çalışması durumunda personeletam maaşının yanı sıra 3 bin 853 TL ek ödeme yapılabilecek.

Asgari ücretli bir çalışan bayram boyunca çalışırsa binlerce liralık ek mesai geliri elde edebiliyor.

Hafta sonuna denk gelmesi mesai ücretini nasıl etkileyecek?

Bayramda çalışanlar normal mesaiden farklı olarak iki katı yevmiye ücreti alırken, hafta sonuna denk gelmesi halinde bayram mesaisi yüzde 50 daha fazla 2.5 kat yevmiye olarak ödenir. Bu Ramazan Bayramı hafta sonuna denk geldiği için 4 bin 954 liraya kadar çıkabilecek. Bayram boyunca çalışan bir personelin hafta içine denk gelen ilk 1.5 günlük ek ödemesi 1.651.50 TL olacak. Cumartesi için ek ödemesini hafta sonuna denk geldiği için yüzde 50 zamlı olarak 1.651.50 TL alacak. Pazar günü de aynı şekilde yüzde 50 zamlı olarak 1.651.50 TL şeklinde ödenecek. Böylece 3.5 günlük Ramazan Bayramı boyunca çalışan bir asgari ücretlinin eline hafta sonu kriteri de dahil toplamda 4.954.50 TL ek mesai ücreti geçecek.

Bayram mesaisi ücreti, çalışanın günlük brüt ücretinin iki katı üzerinden hesaplanıyor.

Bayramda normal mesaiden fazla çalışana ayrıca mesai ücreti ödenir mi?

Bayram günü normal mesai saatinden fazla çalışan personele, fazla mesai ücreti de ayrıca ödenir. Fazla mesai ücreti normal bayram mesai ücretinin yüzde 50 fazlası olarak hesaplanır.

Bayram günü bir saat bile çalışılsa çalışan tam günlük bayram mesaisi ücreti alıyor.

Bayramda bir saat çalışan günlük ücret alır mı?

İşveren bir çalışanını bayramda bir saat dahi çalıştırırsa, tatil hakkını kullanamadığı için tam günlük ücret alır.

Bayramda çalışmak zorunlu mu?

İş Kanunu'na göre işverenler resmi tatillerde personelini çalışmaya zorlayamaz. Bayramda çalışmak personelin onayına bağlıdır. Ancak yapılan iş sözleşmesinde bayramlarda çalışmaya yönelik ifade yer alıyorsa işverenin talebi üzerine bayram mesaisi zorunlu hale gelebilir. Sözleşmede farklı bir hüküm bulunmuyorsa, bayramda çalışmak ancak çalışanın rızası ile olur.

Arife günü öğleden sonra çalışan personele ek mesai ücreti verilmesi gerekiyor.

Arife günü mesaisi nasıl hesaplanır?

İş yerlerinde arife günü saat 13:00'te başlar. Mevzuata göre saat 13'00'e kadar çalışma süresi tam günlük mesai olarak değerlendirildiği için çalışanlar normal mesai ücretlerini alırlar. Ancak çalışanlar arife günü öğleden sonra çalışmayı tercih ederse, işverenler ek mesai ücreti ödemek zorunda.

Bayram mesaisi ücreti yerine işçi ve işveren anlaşırsa izin kullanılması da mümkün.

Bayram mesai ücreti yerine izin kullandırılabilir mi?

İşçi isterse bayram mesai ücretini alır isterse sonradan izin kullanabilir. Bu tamamen işçi ve işveren arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Bu durumda bayram mesaisi ödenmez, çalışan tam maaşını alır.

Bayramın hafta sonuna denk gelmesi halinde mesai ücreti yüzde 50 zamlı olarak ödeniyor.

Ücrete faiz uygulanabilir mi?

Bayram mesai ücreti, normal çalışma ücreti ile birlikte ödenir. Eğer bayram mesaisi ödemesi, normal aylık maaşın verildiği tarihte yapılmamışsa, İş Kanunu'nun 34. maddesine göre çalışan gecikme faizi talep edebilir. Bu faiz uygulaması mevduatta uygulanan en yüksek faiz oranı üzerinden yapılır.

Ücret kıdem tazminatına eklenir mi?

Bayram tatili ek mesai kapsamına ve dolayısıyla kıdem tazminatına dahil edilir.

Üst düzey yöneticiler bayram mesaisi alabilir mi?

Üst düzey yöneticiler çalışma gün ve saatlerini kendileri belirledikleri için fazla çalışma yapsalar da mesai ücreti alamıyor. Ancak bu durum bayram tatilini de içeren genel tatil ücreti alacaklarını kapsamıyor. Üst düzey yöneticiler bayram günleri çalıştıklarını ispat etmeleri halinde mesai ücreti alabiliyor.

