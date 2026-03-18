Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Yumaklı, uygulamaya ilişkin şunları kaydetti: "Vatandaşlarımızı uygulamayı kullanarak denetim gücümüze güç katmaya davet ediyoruz. Bu uygulamayla, hızlı ihbar imkânı getiriyoruz. Bir markette veya restoranda uygunsuzluk mu gördünüz? Hemen uygulamayı açın, fotoğraflayın ve 'Çek-Gönder' kolaylığıyla doğrudan bize iletin. Karmaşık formlarla vakit kaybetmeden, denetim sürecini siz başlatın. Konum Bazlı Doğrulama sistemimiz sayesinde, ekiplerimiz nokta atışı koordinatla adrese anında ulaşacaktır."

Denetimler sürüyor.

ŞEFFAF TAKİP SİSTEMİ



Yumaklı, uygulanın en vurucu noktalarından birisinin de İşletme Denetim Sorgulama ekranı olduğuna dikkati çekerek"Artık bir restorana veya markete girmeden önce 'Burası en son ne zaman denetlendi?' diye sormanıza gerek kalmadı. Cebinizdeki bu teknolojik güçle işletmenin siciline ve denetim geçmişine tek dokunuşla ulaşabileceksiniz. Tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşüren tüm listelere, yani devletimizin onayladığı en doğru verilere yine bu tek ekrandan erişeceksiniz. Yaptığınız başvurunun hangi aşamada olduğunu, ekiplerimizin o işletmeye hangi yaptırımı uyguladığını adım adım izleyebileceksiniz" diye konuştu.

Haber: Rana Büyüktaş