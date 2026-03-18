CANLI YAYIN
Geri

Gıdada dijital denetim! "Çek-gönder" sistemiyle ihbar dönemi başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğinde bürokratik engelleri rafa kaldıran yeni bir dönemi resmen başlattı. “Çek-gönder” sistemiyle birlikte vatandaş, karşılaştığı uygunsuzlukları anında fotoğraflayıp doğrudan sisteme yükleyebilecek.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenliği için 'Güvenilir Gıda' mobil uygulamasını devreye aldıklarını açıkladı.
  • Uygulama, vatandaşların market veya restoranlarda gördükleri uygunsuzlukları fotoğraflayarak 'Çek-Gönder' özelliğiyle doğrudan Bakanlığa iletmesine olanak tanıyor.
  • Konum Bazlı Doğrulama sistemi sayesinde denetim ekipleri ihbar edilen adreslere anında ulaşabilecek.
  • İşletme Denetim Sorgulama ekranı ile vatandaşlar restoran ve marketlerin denetim geçmişini ve sicilini sorgulayabilecek.
  • Vatandaşlar yaptıkları başvurunun hangi aşamada olduğunu ve işletmelere uygulanan yaptırımları uygulama üzerinden takip edebilecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenliğinde devrim niteliğinde bir adım atarak"Güvenilir Gıda"mobil uygulamasını devreye aldıklarını bildirdi.

Gıda kontrol görevlileri (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)

HALK SAĞLIĞININ SARSILMAZ BİR GÜVENCESİ

Bakanlık olarak temel görevlerinin, güvenilir gıdanın her bir vatandaşın sofrasına eksiksiz ulaşmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Yumaklı, güvenilir gıdayı sadece bir denetim faaliyeti olarak değil devletin millete olan milli bir sorumluluğu ve halk sağlığının sarsılmaz bir güvencesi olarak gördüklerini belirtti.

Ekipler denetimlere aralıksız devam ediyor.

Yumaklı, "Bu vizyonu hayata geçirirken, Cumhurbaşkanımızın 'dijitalleşen Türkiye' hedefi uyarınca üç ana temel üzerinde yükseliyoruz. Sahadaki gücümüzü modern teknolojilerle birleştiriyor, denetim sonuçlarımızı halkımızla anlık paylaşarak tam bir şeffaflık sergiliyoruz" dedi.

Yumaklı, uygulamaya ilişkin şunları kaydetti: "Vatandaşlarımızı uygulamayı kullanarak denetim gücümüze güç katmaya davet ediyoruz. Bu uygulamayla, hızlı ihbar imkânı getiriyoruz. Bir markette veya restoranda uygunsuzluk mu gördünüz? Hemen uygulamayı açın, fotoğraflayın ve 'Çek-Gönder' kolaylığıyla doğrudan bize iletin. Karmaşık formlarla vakit kaybetmeden, denetim sürecini siz başlatın. Konum Bazlı Doğrulama sistemimiz sayesinde, ekiplerimiz nokta atışı koordinatla adrese anında ulaşacaktır."

Denetimler sürüyor.

ŞEFFAF TAKİP SİSTEMİ

Yumaklı, uygulanın en vurucu noktalarından birisinin de İşletme Denetim Sorgulama ekranı olduğuna dikkati çekerek"Artık bir restorana veya markete girmeden önce 'Burası en son ne zaman denetlendi?' diye sormanıza gerek kalmadı. Cebinizdeki bu teknolojik güçle işletmenin siciline ve denetim geçmişine tek dokunuşla ulaşabileceksiniz. Tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşüren tüm listelere, yani devletimizin onayladığı en doğru verilere yine bu tek ekrandan erişeceksiniz. Yaptığınız başvurunun hangi aşamada olduğunu, ekiplerimizin o işletmeye hangi yaptırımı uyguladığını adım adım izleyebileceksiniz" diye konuştu.

Haber: Rana Büyüktaş

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler