Hızlı Özet Göster

Türkiye ile Fransa arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni yatırım planları son dönemde oldukça gündemde. Fransız şirketlerinin önümüzdeki üç yıl içinde yaklaşık 5 milyar dolarlık yeni yatırım ve proje planı üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Bu yatırım planlarının sanayi, enerji, ulaştırma, teknoloji ve hizmet sektörlerinde yoğunlaşması bekleniyor. Türkiye-Fransa Ekonomi ve Ticaret Ortaklık Komitesi'nin (JETCO) 8. dönem toplantısında iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkileri kapsamlı şekilde ele alındı. Görüşmelerde ticaret ve yatırımların yanı sıra müteahhitlik hizmetleri, üçüncü ülkelerde ortak projeler, enerji, ulaştırma, çevre, su, havacılık, savunma sanayi ve lojistik alanlarında iş birliği başlıkları değerlendirildi.

Türkiye-Fransa ticaret hacmi rekora doğru koşarken, 5 milyar dolarlık yeni projeler masaya yatırıldı. TİCARET HACMİ 24.1 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Sabah'tan Barış Ergin'in haberine göre İki ülke arasındaki ticaret hacmi son yıllarda güçlü bir artış gösterdi. Beş yıl önce yaklaşık 14 milyar dolar olan karşılıklı ticaret hacmi, 2025 yılında 24.1 milyar dolara yükselerek tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Böylece kısa sürede yaklaşık 10 milyar dolarlık bir artış kaydedildi. Yetkililer, iki ülke arasındaki ticaretin dengeli bir yapı sergilediğini ve her iki taraf için de ekonomik kazanç sağlayan bir model oluşturduğunu belirtti. Artan ticaret hacminin önümüzdeki dönemde yeni yatırımlar ve sektörler arası iş birlikleriyle daha da büyümesi bekleniyor.