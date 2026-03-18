Vatandaşların ve sanayicilerin en çok merak ettiği konuların başında gelen "Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?" sorusu netlik kazanmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda fiyatların bir süre daha sabit tutulacağı yönünde güvence veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, gelinen son noktada Nisan ayını işaret etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir televizyon kanalında katıldığı yayınında enerji gündemine dair açıklamalarda bulundu. Özellikle Orta Doğu bölgesinde artan jeopolitik gerilimlerin küresel enerji fiyatları üzerinde oluşturduğu baskıya dikkat çeken Bakan Bayraktar, Türkiye'nin bu dalgalanmalardan en az hasarla çıkması için yürütülen çalışmalara değindi.
YENİ FİYATLAMA İÇİN NİSAN SİNYALİ
Bakan Bayraktar, kış aylarını mevcut tarifelerle atlatan tüketiciler için bahar aylarında piyasa koşullarına göre yeni fiyatlandırma politikasının devreye girebileceği sinyalini verdi.
Bayraktar, enerji maliyetlerindeki güncel gelişmelerin ışığında, nisan ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin kapsamlı bir yeniden değerlendirme sürecine girileceğini açıkladı.
VATANDAŞA FATURA DESTEĞİ 400 MİLYAR
Bakan Bayraktar, devletin enerji faturaları üzerindeki sübvansiyonlarına da değindi. Halihazırda bütçede 400 milyar liraya yakın destek programı olduğunu ve faturaların yaklaşık yarısının devlet tarafından karşılandığını hatırlatan Bayraktar, enerji fiyatlarının enflasyon hedefi üzerindeki etkisinin farkında olduklarını dile getirdi.
Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
"Pandemide doğal gaz fiyatı 3600 dolardı; bugün krize rağmen 600 dolar civarında. O gün uyguladığımız destek programı bugün de büyük oranda sürüyor; bütçede 400 milyar TL'lik destek var. Enflasyon hedefi açısından enerji fiyatları çok etkili. 2026 için yüzde 19-20'lerde beklenen enflasyon için düzenleme planlıyorduk ama yeni dönemi tekrar göz önünde tutup 1 Nisan'da yeniden değerlendirme yapacağız."
SAVAŞ DURSA DA NORMALLEŞME HEMEN OLMAZ
Savaşın spot piyasadaki gaz fiyatlarına hızla yansıdığını ve fiyatların artış eğilimine girdiğini hatırlatan Bayraktar, petrol piyasalarındaki dengesizliğe dair öngörülerini paylaştı. Talebin arttığı bir döneme girildiğine dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Ortada bir savaş ve arz krizi var ve bununla ilgili bizi de etkileyecek boyutları söz konusu. Katar'dan gaz alamayanlar, bizim aldığımız kargoları daha yüksek fiyatla almak isteyebilir. Umarım kriz kısa sürede biter; dizel tarafında marjların çok arttığını görüyoruz. Bugün sona erse bile piyasa hemen normalleşemez, en azından birkaç ay sürebilir. Petrol depolama tanklarının dolduğu ve bir süre sonra üretimin durmasının gündeme geleceği görülüyor; orada normalleşme zaman alabilir." sözlerini sarf etti.
AKKUYU'DA SON DÜZLÜĞE GİRİLDİ… TPAO PETROL ÜRETİMİNDE DEV OLACAK
Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk reaktörün bu yıl ilk elektriği üretmesi için gayret edildiğini sözlerine ekleyen Bakan Bayraktar, "Yüzde 1'lik iş kaldı ama devreye alınması aylarca süren testler gerektiriyor. Yurt içinde aramalar sürüyor ama daha aktif yurt dışı aramalar üzerine yoğunlaşıyoruz, bunun bir ayağı Libya… Birleşme, devralma, satın almalar; TPAO, uluslararası ortaklıklarla farklı projeler konusunda çalışıyoruz. BP ile de görüşmeler sürüyor. TPAO'yu 1 milyon varil petrol üreten bir şirket haline getirmek istiyoruz. TPAO'nun Libya'da ortaklığı olacak. Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye bir elektrik iletim hattı düşünülüyor. 'Bizimle olan her ortaklık tüm taraflara kazandırır' stratejisiyle hareket ediyoruz. Bu iş birliklerine bölgesel barışa katkı sağlayacak projeler olarak bakıyoruz." diye konuştu.