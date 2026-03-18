Bayraktar, enerji fiyatlarının enflasyon hedefi üzerinde etkili olduğunu ve 2026 için yüzde 19-20 civarında beklenen enflasyon için düzenleme planlandığını söyledi.

Bakan, kriz sona erse bile enerji piyasasının hemen normalleşemeyeceğini ve bu sürecin en az birkaç ay sürebileceğini ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin Nisan ayında kapsamlı bir yeniden değerlendirme yapılacağını açıkladı.

Vatandaşların ve sanayicilerin en çok merak ettiği konuların başında gelen "Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?" sorusu netlik kazanmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda fiyatların bir süre daha sabit tutulacağı yönünde güvence veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, gelinen son noktada Nisan ayını işaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir televizyon kanalında katıldığı yayınında enerji gündemine dair açıklamalarda bulundu. Özellikle Orta Doğu bölgesinde artan jeopolitik gerilimlerin küresel enerji fiyatları üzerinde oluşturduğu baskıya dikkat çeken Bakan Bayraktar, Türkiye'nin bu dalgalanmalardan en az hasarla çıkması için yürütülen çalışmalara değindi.