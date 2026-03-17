Kampanya yalnızca bilet fiyatlarıyla sınırlı değil. Seçili hatlarda bagaj ücretlerinde de avantaj sağlanıyor. Ek hizmet kapsamında kabin bagajı 5 avroya sunulurken, "basic" bilet sahipleri 10 kilogramlık uçak altı bagaj hakkını yine 5 avroya satın alabilecek.

İndirimli biletler 14 Nisan–20 Mayıs tarihleri arasındaki uçuşlarda kullanılabilecek.

AVRUPA'DAN ORTA ASYA'YA GENİŞ UÇUŞ AĞI: HANGİ ÜLKELER LİSTEDE?

İndirimli biletlerin geçerli olduğu destinasyonlar arasında Amsterdam, Stockholm, Barselona, Belgrad, Berlin, Milano, Brüksel, Basel, Budapeşte, Paris, Köln, Kopenhag, Düsseldorf, Roma, Frankfurt, Cenevre, Hannover, Hamburg, Lyon, Madrid, Münih, Bükreş, Prag, Priştine, Rotterdam, Saraybosna, Üsküp, Londra, Stuttgart, Tiran, Tuzla, Viyana ve Zürih öne çıkıyor.

Ayrıca Bakü, Gence, Nahçıvan, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı ve Astana gibi Türk Cumhuriyetleri ile çevre ülkeler de kampanya kapsamına dahil edildi. Kuzey Afrika hattında ise Cezayir, Kahire, Hurgada ve Şarm El-Şeyh destinasyonları indirimli olarak sunuluyor.