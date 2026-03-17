AJet yurt dışı bilet kampanyası: 47 rotada %25 indirim başladı! Hangi ülkeler listede?

AJet, yurt dışı seyahat planı yapanlar için yeni kampanyasını duyurdu. 47 farklı destinasyonu kapsayan kampanya ile Avrupa, Balkanlar ve Türk Cumhuriyetleri uçuşlarında %25 indirim fırsatı sunuluyor. Sadece mobil uygulama üzerinden yapılacak satışlar için son gün 18 Mart. Peki AJet indirimli bilet şartları neler, hangi tarihlerde geçerli? İşte ucuz uçak bileti kampanyasının tüm detayları...

  • AJet, seçili dış hat uçuşlarında yüzde 25 indirim kampanyası başlattı ve satışlar yarın saat 23.59'a kadar mobil uygulama üzerinden yapılacak.
  • Kampanya, Avrupa, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika'yı kapsayan toplam 47 destinasyonda geçerli olacak.
  • İndirimli biletler 14 Nisan ile 20 Mayıs tarihleri arasındaki uçuşlarda kullanılabilecek.
  • Seçili hatlarda kabin bagajı 5 avroya sunulurken, basic bilet sahipleri 10 kilogramlık uçak altı bagaj hakkını 5 avroya satın alabilecek.
  • Kampanya kapsamındaki destinasyonlar arasında Amsterdam, Paris, Londra, Bakü, Tiflis, Moskova, Bişkek, Taşkent, Cezayir ve Kahire bulunuyor.

AJet, yurt dışı seyahat planı yapan yolcular için dikkat çeken bir kampanya başlattı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, seçili dış hat uçuşlarında biletler yüzde 25 indirimle satışa sunuldu.

47 DESTİNASYONU KAPSIYOR

Kampanya; Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Balkanlar'dan Türk Cumhuriyetlerine uzanan geniş bir ağı kapsıyor. Toplam 47 farklı destinasyonda geçerli olacak indirimli biletler, farklı coğrafyalara uygun fiyatla seyahat imkanı sağlıyor.

SATIŞLAR SINIRLI SÜREYLE UYGULAMADA

İndirimli biletler yalnızca AJet'in mobil uygulaması üzerinden temin edilebilecek. Kampanya kapsamında satışlar yarın saat 23.59'a kadar devam edecek. Biletler ise 14 Nisan ile 20 Mayıs tarihleri arasındaki uçuşlarda kullanılabilecek.

BAGAJ HİZMETLERİNDE DE İNDİRİM VAR

Kampanya yalnızca bilet fiyatlarıyla sınırlı değil. Seçili hatlarda bagaj ücretlerinde de avantaj sağlanıyor. Ek hizmet kapsamında kabin bagajı 5 avroya sunulurken, "basic"bilet sahipleri 10 kilogramlık uçak altı bagaj hakkını yine 5 avroya satın alabilecek.

AVRUPA'DAN ORTA ASYA'YA GENİŞ UÇUŞ AĞI: HANGİ ÜLKELER LİSTEDE?

İndirimli biletlerin geçerli olduğu destinasyonlar arasında Amsterdam, Stockholm, Barselona, Belgrad, Berlin, Milano, Brüksel, Basel, Budapeşte, Paris, Köln, Kopenhag, Düsseldorf, Roma, Frankfurt, Cenevre, Hannover, Hamburg, Lyon, Madrid, Münih, Bükreş, Prag, Priştine, Rotterdam, Saraybosna, Üsküp, Londra, Stuttgart, Tiran, Tuzla, Viyana ve Zürih öne çıkıyor.

Ayrıca Bakü, Gence, Nahçıvan, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı ve Astana gibi Türk Cumhuriyetleri ile çevre ülkeler de kampanya kapsamına dahil edildi. Kuzey Afrika hattında ise Cezayir, Kahire, Hurgada ve Şarm El-Şeyh destinasyonları indirimli olarak sunuluyor.

