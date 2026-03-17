AJet, yurt dışı seyahat planı yapan yolcular için dikkat çeken bir kampanya başlattı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, seçili dış hat uçuşlarında biletler yüzde 25 indirimle satışa sunuldu.
47 DESTİNASYONU KAPSIYOR
Kampanya; Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Balkanlar'dan Türk Cumhuriyetlerine uzanan geniş bir ağı kapsıyor. Toplam 47 farklı destinasyonda geçerli olacak indirimli biletler, farklı coğrafyalara uygun fiyatla seyahat imkanı sağlıyor.
SATIŞLAR SINIRLI SÜREYLE UYGULAMADA
İndirimli biletler yalnızca AJet'in mobil uygulaması üzerinden temin edilebilecek. Kampanya kapsamında satışlar yarın saat 23.59'a kadar devam edecek. Biletler ise 14 Nisan ile 20 Mayıs tarihleri arasındaki uçuşlarda kullanılabilecek.
BAGAJ HİZMETLERİNDE DE İNDİRİM VAR
Kampanya yalnızca bilet fiyatlarıyla sınırlı değil. Seçili hatlarda bagaj ücretlerinde de avantaj sağlanıyor. Ek hizmet kapsamında kabin bagajı 5 avroya sunulurken, "basic"bilet sahipleri 10 kilogramlık uçak altı bagaj hakkını yine 5 avroya satın alabilecek.
AVRUPA'DAN ORTA ASYA'YA GENİŞ UÇUŞ AĞI: HANGİ ÜLKELER LİSTEDE?
İndirimli biletlerin geçerli olduğu destinasyonlar arasında Amsterdam, Stockholm, Barselona, Belgrad, Berlin, Milano, Brüksel, Basel, Budapeşte, Paris, Köln, Kopenhag, Düsseldorf, Roma, Frankfurt, Cenevre, Hannover, Hamburg, Lyon, Madrid, Münih, Bükreş, Prag, Priştine, Rotterdam, Saraybosna, Üsküp, Londra, Stuttgart, Tiran, Tuzla, Viyana ve Zürih öne çıkıyor.
Ayrıca Bakü, Gence, Nahçıvan, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı ve Astana gibi Türk Cumhuriyetleri ile çevre ülkeler de kampanya kapsamına dahil edildi. Kuzey Afrika hattında ise Cezayir, Kahire, Hurgada ve Şarm El-Şeyh destinasyonları indirimli olarak sunuluyor.