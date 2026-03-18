CANLI YAYIN
Geri

Aday öğretmene ayda 32 bin 351 TL maaş

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen adayları için Milli Eğitim Akademisi üzerinden yeni hazırlık sürecini başlattı. Adaylara aylık 32 bin 351 TL ödeme yapılacak, 4 dönemlik teorik ve uygulamalı eğitim verilecek, başarı için en az 60 puan şartı aranacak ve süreç boyunca sosyal güvenceler sağlanacak.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
Öğretmenlikte yeni süreç başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Akademisi'nce öğretmen adaylarına düzenlenecek öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Öğretmen adaylarına aylık 32 bin 351 TL verilecek. Ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir kesintiye tabi tutulmadan, ilgili eğitim ve uygulama merkezlerine aktarılacak. Ayrıca adayların askerlik yükümlülükleri, eğitim süresince ertelenebilecek, adaylar ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri, eğitim süresince genel sağlık sigortası kapsamına alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen adaylarına 32 bin 351 TL ödeme yapacak.

Öğretmen adaylarına teorik ve uygulamalı derslerden oluşan 4 dönemlik hazırlık eğitimi verilecek ancak gerektiğinde bazı yükseköğretim programları için bu süre 3 dönem olarak belirlenebilecek. Hazırlık eğitimine başvuran adaylardan alan bazlı kontenjana girenler ile kontenjanın boş kalmaması amacıyla belirlenen yüzde 10 fazlası aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Kayıt hakkı kazananlar belirlenen takvim içinde ilgili eğitim ve uygulama merkezine başvuracak.

60 PUAN İSTENECEK
Hazırlık eğitimi kapsamında öğretmen adayları her teorik dersten en az 2 yazılı sınava girecek. Teorik derslerde başarı için yazılı sınav ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gerekecek. Başarısız olunan dersler için ek sınav hakkı verilecek, ek sınav sonunda da başarısız olanların Akademi'yle ilişiği kesilecek.

EĞİTİMLERİN ORTALAMASI ALINACAK
Atamaya esas başarı puanı ise teorik derslerin başarı notu ortalamasının yüzde 40'ı ile uygulamalı derslerin başarı notu ortalamasının yüzde 60'ının toplanmasıyla belirlenecek. Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayan adaylara, atamaya esas başarı puanını da içeren belge düzenlenecek. Sağlık mazereti nedeniyle toplam 19 güne kadar izin hakkı olacak.

Haber: Burcu Şen

