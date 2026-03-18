Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Akademisi tarafından öğretmen adaylarına verilecek hazırlık eğitimine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Öğretmenlikte yeni süreç başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Akademisi'nce öğretmen adaylarına düzenlenecek öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Öğretmen adaylarına aylık 32 bin 351 TL verilecek. Ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir kesintiye tabi tutulmadan, ilgili eğitim ve uygulama merkezlerine aktarılacak. Ayrıca adayların askerlik yükümlülükleri, eğitim süresince ertelenebilecek, adaylar ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri, eğitim süresince genel sağlık sigortası kapsamına alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen adaylarına 32 bin 351 TL ödeme yapacak. (Görseller AA'dan alınmıştır Öğretmen adaylarına teorik ve uygulamalı derslerden oluşan 4 dönemlik hazırlık eğitimi verilecek ancak gerektiğinde bazı yükseköğretim programları için bu süre 3 dönem olarak belirlenebilecek. Hazırlık eğitimine başvuran adaylardan alan bazlı kontenjana girenler ile kontenjanın boş kalmaması amacıyla belirlenen yüzde 10 fazlası aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Kayıt hakkı kazananlar belirlenen takvim içinde ilgili eğitim ve uygulama merkezine başvuracak.