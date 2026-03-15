Türkiye genelindeki ticari taksilerde vergilendirme sistemini kökten değiştiren "Taksi Mali Cihazı" zorunluluğu yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte taksimetreler artık tek başına çalışmayacak. Taksimetre ile tam entegre çalışan bu cihazlar yolculuk sonunda fiş veya e-belge çıkaracak. Manuel girişin yapılamayacağı bu sistemde, bankaların taksicilere verdiği harici POS cihazları da tarih oldu.

Artık tüm işlemler bu yeni nesil mali cihazlar üzerinden gerçekleştirilecek. Taksi yolculuğu sonunda fiş almadığı tespit edilen yolculara da ceza geliyor. Bu kapsamda yolcuya özel usulsüzlük cezası kesilecek. Yetkililer, vatandaşları mağduriyet yaşamamaları için seyahat sonunda mutlaka faturalarını talep etmeleri konusunda uyarıyor.

1 EYLÜL'E KADAR GEÇİŞ ZORUNLU

Taksi sahipleri 1 Eylül tarihine kadar geçiş işlemlerini tamamlamak zorunda. Cihazlardaki GPS özelliği ile yolculuğun başladığı ve bittiği enlem-boylam bilgileri kayıt altına alınacak. Bu sayede kartlı işlemlerin denetimi daha şeffaf hale gelecek. Taksiciler ise giderlerini faturalandırarak vergi matrahından düşebilecek.