Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı hangisi? Liste açıklandı

Bu hafta yatırımcılar için en kazançlı araç Borsa İstanbul oldu. Hisse senetleri haftalık bazda ortalama %2,35 değer kazanırken altın ve dolar ise sınırlı artış gösterdi. Yatırımcıların ilgisi, endeks, döviz ve fonlardaki hareketlerle haftanın öne çıkan araçlarına yöneldi.

  BIST 100 endeksi bu hafta yüzde 2,35 artışla 13.092,93 puandan kapandı ve yatırımcılar için en kazançlı araç oldu.
  Kapalıçarşı'da 24 ayar gram altın yüzde 0,60 yükselerek 7.245 TL'ye, Cumhuriyet altını yüzde 0,59 artışla 48.792 TL'ye ulaştı.
  ABD doları haftalık bazda yüzde 0,29 artışla 44,1890 TL seviyesinde işlem gördü.
  Euro yüzde 0,42 düşüşle 50,7570 TL seviyesine geriledi.
  Yatırım fonları yüzde 0,59, emeklilik fonları ise yüzde 0,36 değer kazandı.

BIST 100 endeksi bu hafta yüzde 2,35 artışla 13.092,93 puandan kapandı ve yatırımcılar için en kazançlı araç oldu.

HAFTANIN YATIRIM KAZANANI BELLİ OLDU

Bu hafta yatırım dünyasında en yüksek getiriyi Borsa İstanbul sağladı.

Hisse senetleri haftalık bazda ortalama %2,35 değer kazandı, altın ve dolar ise sınırlı artış gösterdi.

ABD doları haftalık bazda yüzde 0,29 artışla 44,1890 TL seviyesinde işlem gördü.

BIST 100'DE YÜKSELİŞ

BIST 100 endeksi haftayı 13.092,93 puandan kapattı Endeks, hafta boyunca en düşük 12.433,04, en yüksek 13.441,36 puanı gördü.

Önceki haftaya kıyasla yüzde 2,35 artış sağlandı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar gram altın yüzde 0,60 yükselerek 7.245 TL'ye, Cumhuriyet altını yüzde 0,59 artışla 48.792 TL'ye ulaştı.

ALTIN FİYATLARINDA ARTIŞ

Kapalıçarşı'da 24 ayar gram altın yüzde 0,60 yükselerek 7.245 TL oldu. Cumhuriyet altını da yüzde 0,59 değer kazanarak 48.792 TL'den satışa sunuldu. Çeyrek altın ise geçen hafta sonuna göre yüzde 0,60 artışla 12.135 TL seviyesine ulaştı.

DÖVİZ PİYASASINDA HAREKETLİLİK

ABD doları bu hafta yüzde 0,29 artışla 44,1890 TL, euro ise yüzde 0,42 düşüşle 50,7570 TL seviyesinde işlem gördü.

FONLAR DA KAZANDIRDI

Yatırım fonları haftalık bazda %0,59 değer kazandı, emeklilik fonları ise %0,36 artış gösterdi.

Altın dolu mezar keşfi: Bin yıllık gömü gün yüzüne çıktıAltın dolu mezar keşfi: Bin yıllık gömü gün yüzüne çıktı
