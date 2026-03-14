Bu hafta yatırımcılar için en kazançlı araç Borsa İstanbul oldu. Hisse senetleri haftalık bazda ortalama %2,35 değer kazanırken, altın ve dolar ise sınırlı artış gösterdi.
HAFTANIN YATIRIM KAZANANI BELLİ OLDU
BIST 100'DE YÜKSELİŞ
BIST 100 endeksi haftayı 13.092,93 puandan kapattı Endeks, hafta boyunca en düşük 12.433,04, en yüksek 13.441,36 puanı gördü.
Önceki haftaya kıyasla yüzde 2,35 artış sağlandı.
ALTIN FİYATLARINDA ARTIŞ
Kapalıçarşı'da 24 ayar gram altın yüzde 0,60 yükselerek 7.245 TL oldu. Cumhuriyet altını da yüzde 0,59 değer kazanarak 48.792 TL'den satışa sunuldu. Çeyrek altın ise geçen hafta sonuna göre yüzde 0,60 artışla 12.135 TL seviyesine ulaştı.
DÖVİZ PİYASASINDA HAREKETLİLİK
ABD doları bu hafta yüzde 0,29 artışla 44,1890 TL, euro ise yüzde 0,42 düşüşle 50,7570 TL seviyesinde işlem gördü.
FONLAR DA KAZANDIRDI
Yatırım fonları haftalık bazda %0,59 değer kazandı, emeklilik fonları ise %0,36 artış gösterdi.