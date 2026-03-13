İran lideri Mücteba Hüseyni Hamaney Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi gerektiğini belirtirken İran Silahlı Kuvvetleri ABD'ye ve saldırıya destek veren ülkelere geçiş izni verilmeyeceğini duyurdu.

Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilim ve yüksek seyreden petrol fiyatları küresel piyasalarda risk algısını artırarak satış baskısını güçlendiriyor. Özellikle İran'ın enerji arzını kısıtlayabileceğine yönelik endişeler ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağına ilişkin açıklamalar, enerji piyasalarında belirsizliği büyütürken yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oluyor.

TCMB, politika faizini yüzde 37’de sabit bıraktı jeopolitik gelişmelerin enflasyona etkisinin yakından izlendiğini bildirdi.

JEOPOLİTİK GERİLİM VE YÜKSEK PETROL FİYATLARI KÜRESEL PİYASALARI BASKILIYOR

Küresel finans piyasaları, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların sona ereceğine dair somut bir gelişmenin olmaması ve yüksek seyreden petrol fiyatlarının etkisiyle haftayı negatif bir görünümle sürdürüyor. Özellikle İran'ın enerji arzını daha da kısıtlayabileceği yönündeki endişeler yatırımcıların risk iştahını azaltırken, petrol fiyatlarının yükselmesi borsalarda satış baskısını artırıyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI GERİLİMİ VE ARTAN RİSK ALGISI

ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan gerilimin kısa vadede çözüleceğine yönelik beklentilerin zayıflaması piyasalardaki belirsizliği derinleştiriyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutmaya devam edeceğini açıklaması ise küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırarak risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) stratejik petrol rezervlerini piyasaya sunma girişimi petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlamakta yetersiz kaldı. Yatırımcılar çatışmanın ne kadar sürebileceğini yeniden değerlendirirken güvenli varlıklara yönelim güçleniyor.