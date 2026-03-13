Ev sahibi olmak isteyenler için güncel konut kredisi faizleri açıklandı. 600 bin TL'lik 120 ay vadeli kredi için bankalar farklı oranlar sunuyor. Ödeme tutarları banka banka değişiklik gösteriyor. İşte yeni taksit tabloları...
QNB
Faiz Oranı: %2,49
Aylık Taksit: 15.763,92 TL
Toplam Geri Ödeme: 1.914.920 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 16.836,42 TL
Toplam Geri Ödeme: 2.055.172 TL
TEB
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 17.707,64 TL
Toplam Geri Ödeme: 2.149.193 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 18.478,59 TL
Toplam Geri Ödeme: 2.238.114 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 19.592,45 TL
Toplam Geri Ödeme: 2.374.194 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %3,31
Aylık Taksit: 20.267,11 TL
Toplam Geri Ödeme: 2.455.153 TL
İş Bankası
Tablolar bankaların resmi sitelerinden derlenmiştir. (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.)