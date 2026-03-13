CANLI YAYIN
Konut kredisi hesaplama: İşte banka banka 600 bin TL'nin geri ödemesi

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için güncel kredi karnesi belli oldu. 120 ay vadeli 600 bin TL'lik konut kredisinde geri ödeme tutarı banka banka değişkenlik gösteriyor. Halkbank'ta yüzde 2,69, Ziraat Bankası'nda yüzde 3,19, İş Bankası'nda ise yüzde 2,55 faiz oranıyla konut kredisi sunuluyor. İşte banka banka güncel ödeme tabloları...

Ev sahibi olmak isteyenler için güncel konut kredisi faizleri açıklandı. 600 bin TL'lik 120 ay vadeli kredi için bankalar farklı oranlar sunuyor. Ödeme tutarları banka banka değişiklik gösteriyor. İşte yeni taksit tabloları...

QNB Faiz Oranı: %2,49 Aylık Taksit: 15.763,92 TL Toplam Geri Ödeme: 1.914.920 TL

QNB

  • Faiz Oranı: %2,49

  • Aylık Taksit: 15.763,92 TL

  • Toplam Geri Ödeme: 1.914.920 TL

Halkbank Faiz Oranı: %2,69 Aylık Taksit: 16.836,42 TL Toplam Geri Ödeme: 2.055.172 TL

Halkbank

  • Faiz Oranı: %2,69

  • Aylık Taksit: 16.836,42 TL

  • Toplam Geri Ödeme: 2.055.172 TL

TEB Faiz Oranı: %2,85 Aylık Taksit: 17.707,64 TL Toplam Geri Ödeme: 2.149.193 TL

TEB

  • Faiz Oranı: %2,85

  • Aylık Taksit: 17.707,64 TL

  • Toplam Geri Ödeme: 2.149.193 TL

VakıfBank Faiz Oranı: %2,99 Aylık Taksit: 18.478,59 TL Toplam Geri Ödeme: 2.238.114 TL

VakıfBank

  • Faiz Oranı: %2,99

  • Aylık Taksit: 18.478,59 TL

  • Toplam Geri Ödeme: 2.238.114 TL

Ziraat Bankası Faiz Oranı: %3,19 Aylık Taksit: 19.592,45 TL Toplam Geri Ödeme: 2.374.194 TL

Ziraat Bankası

  • Faiz Oranı: %3,19

  • Aylık Taksit: 19.592,45 TL

  • Toplam Geri Ödeme: 2.374.194 TL

DenizBank Faiz Oranı: %3,31 Aylık Taksit: 20.267,11 TL Toplam Geri Ödeme: 2.455.153 TL

DenizBank

  • Faiz Oranı: %3,31

  • Aylık Taksit: 20.267,11 TL

  • Toplam Geri Ödeme: 2.455.153 TL

İş Bankası Faiz Oranı: %2,55 Aylık Taksit : 16.083,62 TL Toplam Ödeme: 1.968.734 TL Tablolar bankaların resmi sitelerinden derlenmiştir. (Fotoğraflar Anadolu...

İş Bankası

  • Faiz Oranı: %2,55
  • Aylık Taksit : 16.083,62 TL
  • Toplam Ödeme: 1.968.734 TL

Tablolar bankaların resmi sitelerinden derlenmiştir. (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.)