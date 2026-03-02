İstanbul'da Şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
İstanbul Ticaret Odası, şubat ayına dair fiyat değişimlerini içeren güncel verileri paylaştı. Rapora göre seyahat planlayanlar için uçak biletlerinde yüzde 43,80 oranında büyük bir avantaj oluşurken, kişisel seyahat ve giyim harcamalarında da dikkat çeken indirimler yaşandı.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul Ticaret Odası'nın şubat ayı endeksinde uçak bileti fiyatları yüzde 43,80 oranında düşerek ayın en çok ucuzlayan ürünü oldu.
- Kadın pardösü, ayakkabı ve kazak gibi giyim ürünlerinde sezon sonu indirimleriyle yüzde 5-8 arası düşüşler yaşandı.
- Ulaşım araçları hizmet ücreti yüzde 20,78, taksi ücretleri yüzde 20,00 ve okul servis ücretleri yüzde 19,98 oranında arttı.
İTO'nun şubat ayı endeksinde yer alan 336 üründen bazılarında fiyat güncellemeleri yapılırken, ulaştırma ve tekstil gruplarında tüketici lehine düşüşler kaydedildi.
📉 FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜNLER
Bahar ayları öncesinde bazı hizmet ve giyim kalemlerinde indirimler gözlemlendi. Ulaşım ve tekstil grupları düşüş listesinin başında yer aldı.
Fiyatı En Çok Azalan Ürünler Listesi:
✈️ Uçak Bileti: %43,80
🗺️ Kişisel Seyahat Harcamaları: %11,97
🔌 Elektrikli Kesici Aletler: %9,03
🧥 Kadın Pardösü: %8,45
👠 Kadın Ayakkabı: %6,06
SEYAHAT PLANLAYANLAR İÇİN BÜYÜK AVANTAJ
✈️ Uçak Bileti: %43,80 oranındaki düşüşle ayın en çok ucuzlayan kalemi oldu. Kış sezonunun sonuna gelinmesi ve havayolu şirketlerinin kampanya dönemleri bu gerilemede ana etken olarak görülüyor.
🏨 Otel Ücretleri: %5,22'lik indirim, konaklama maliyetlerini daha makul seviyelere çekti.
🗺️ Kişisel Seyahat Harcamaları: %11,97 oranındaki düşüş, turizm ve gezi odaklı harcamalarda tasarruf imkanı sağladı.
GİYİM VE EV EŞYALARINDA İNDİRİM RÜZGARI
👗 Kadın Giyim: Pardösü (%8,45), ayakkabı (%6,06), kazak (%5,68) ve çantalarda (%5,30) yaşanan düşüşler, sezon sonu indirimlerinin etkisini kanıtladı.
👞 Erkek Giyim: Erkek botlarında %5,28, kazaklarda ise %4,53 oranında fiyat gerilemesi izlendi.
🏠 Ev Gereçleri: Elektrikli kesici aletler %9,03, küçük ev aletleri %3,78 ve porselen ev eşyaları %2,07 oranında daha ekonomik hale geldi.
📈 ŞUBAT AYININ ARTAN ÜRÜNLERİ
İstanbul perakende fiyat endeksinde yer alan 336 üründen 244'ünde fiyat artışı yaşandı. Özellikle taze sebze grubundaki yükseliş dikkat çekici boyutlara ulaştı.
Fiyatı En Çok Artan Ürünler Listesi:
🥒 Salatalık: %60,94
🫑 Çarliston Biber: %60,86
🌶️ Sivri Biber: %60,80
🥒 Kabak: %59,61
🫑 Dolmalık Biber: %54,01
🥗 Taze Fasulye: %42,96
🍆 Patlıcan: %40,80
🍋 Limon: %34,10
🛒 HİZMET VE GIDA GRUBUNDAKİ DİĞER DEĞİŞİMLER
Sadece sebze meyve değil, ulaşım hizmetleri ve hayvansal gıdalarda da yukarı yönlü bir ivme söz konusu. Şubatta ulaşım araçları hizmet ücreti %20,78, taksi ücretleri %20,00 ve okul servis ücretleri %19,98 oranında arttı.