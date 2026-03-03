Genç girişimciye vergi avantajı büyüdü! 400 bin TL altı kazançlardan vergi alınmayacak
İş kuran genç girişimcilere 3 yıl vergi teşviki sağlanırken, yeni yılla birlikte avantaj büyüdü. Bu yıl 400 bin liraya kadar olan kazançlardan vergi alınmayacak. Yıllık vergi avantajı 70 bin 500 lira olacak...
Gençlere hem iş bulması hem de iş kurması için destek sağlanıyor. Girişimci gençler için pek çok devlet desteği bulunuyor. Bunlar arasında vergi kolaylığı başı çekiyor. İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası girişimciler için 3 yıllık bir vergi istisnası bulunuyor.
HER YIL ARTIYOR
2025 yılında 330 bin liranın altındaki kazançları vergiden istisna tutuluyordu. Bu tutar 2026 yılında 400 bin lira oldu. Buna göre, gençlerin bu yıl elde edecekleri 400 bin liraya kadar olan kazançlarından vergi alınmayacak. Gençler 400 bin liraya kadar olan kazançlarını vergi matrahından indirebilecek. 2026 yılı için 400 bin lira matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde kalacak miktar 70 bin 500 lira olacak. İstisna sınırı ve vergi avantajı yıldan yıla artacak.
İŞTE ŞARTLARI...
3 yıllık vergi teşviki için şu şartlar aranıyor:
İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,
Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi,
Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde işe başlama tarihi itibarıyla ortakların tamamının tüm şartları taşıması,
Faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin (ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hariç olmak üzere) eş veya üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,
Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.
BUNLARA DİKKAT!
Kazanç istisnasından yararlanan mükellefler, beyana tabi başka bir gelirinin (kira, menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlar) olması durumunda sadece ticari, zirai ve meslek kazançları dolayısıyla teşvik uygulamasından yararlanabiliyor.
Teşvik kapsamındaki mükelleflerin bir vergilendirme döneminde ticari, zirai veya mesleki faaliyetlerinden bir veya birkaçından kazanç elde etmeleri durumunda teşvik, beyan edilen bu gelirlerin toplamına uygulanıyor.
Bir vergilendirme döneminde teşvik tutarının altında kazanç elde edilmesi durumunda teşvikten yararlanılmayan tutar, ertesi yıla devredilmiyor.
Teşvik kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya teşvik tutarının altında kazanç elde edilmesi halinde de yıllık beyanname veriliyor.
Bir işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde teşvikten yararlanılabilmesi için işletmenin ya da mesleki faaliyetin devralındığı kişinin eş veya üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısımlarından olmaması gerekiyor.
VERGİ HESABI
Yıllık 400 bin TL gelir elde edilmişse:
400.000 TL'nin 190.000 TL'si için 28.500 TL, fazlası için % 20 gelir vergisi ödenir.
210.000 x % 20 = 42.000 TL
28.500 + 42.000 = 70.500 TL