EPDK'dan doğal gaz adımı: Yönetmelik değişti abonelere yeni haklar verildi

İKİNCİ KEZ TAHSİLAT YAPILMAYACAK Buna göre, abone bağlantı bedeli, bağlantı anlaşması sırasında bir defaya mahsus tahsil edilecek. Servis hattı imalatına başlanmamış olması halinde, başvuru üzerine bedel 5 iş günü içinde iade edilecek. Aynı adrese ilişkin daha önce bağlantı bedeli alınmışsa ikinci kez tahsilat yapılamayacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz abonelik ve hizmet süreçlerini hızlandıran ve tüketici haklarını genişleten yeni düzenlemeyi yürürlüğe aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle bağlantı, fatura, güvence bedeli ve gaz açma işlemlerine ilişkin önemli değişiklikler yapıldı.

Ayrıca abone bağlantı bedelinin kredi kartına 6 aya kadar eşit taksitle ödenmesine imkan tanındı. Bu kapsamda oluşacak finansman maliyetleri tarifelere yansıtılmayacak.

Servis hattı, bağlantı bedelinin tahsilinden itibaren kural olarak 30 gün içinde tamamlanarak gaz arzına hazır hale getirilecek. Talep sahibinin onayıyla bu süre 90 güne kadar uzatılabilecek. Gerekli izinlerin alınamaması nedeniyle 90 gün içinde hattın gaz arzına hazır hale getirilememesi durumunda, süre bitiminden itibaren 5 iş günü içinde bağlantı bedeli iade edilecek.

Servis hattı için gerekli izin başvuruları, bağlantı bedelinin tahsilinden itibaren en geç 5 iş günü içinde tamamlanacak. Başvuruların ilgili mercilerce belirli tarihlerde kabul edilmesi durumunda dağıtım şirketi gecikmeden sorumlu tutulmayacak.

YAKICI CİHAZ VE ABONELİK SÜREÇLERİ

Yakıcı cihazın tipi, yerleşimi veya kapasitesi değişmiyorsa cihaz değişimi için proje tadilatı gerekmeyecek. Değişim, dağıtım şirketinin hazırladığı formun cihazı değiştiren firma tarafından doldurulması ve şirket yetkilisinin kontrolü şartıyla yapılacak. Devreye alma işlemi de tesisat kontrolünün ardından gerçekleştirilecek.

İlk abonelik sözleşmesi, iç tesisat proje onayı sonrası gerekli belgelerin ibrazı ve güvence bedelinin tahakkuk ve/veya tahsiliyle imzalanacak ya da mesafeli olarak kurulabilecek. Sözleşme, doğal gazı fiilen kullanacak kişi veya yetkili temsilcisiyle yapılacak.

Aynı adreste sonraki aboneliklerde gaz arzı, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 4 iş günü içinde tesisat kontrolü sonrası başlatılacak. Tesisatın uygun bulunmaması halinde eksiklikler giderilecek ve başvuru üzerine en geç 4 iş günü içinde yeniden kontrol sağlanarak gaz açılacak.

Yetkili idarelerce hizmeti durdurulan veya sözleşmesi sonlandırılan aboneliklerin bulunduğu adreslerde ise ilgili idarenin yazılı uygun görüşü alınmadan yeni sözleşme imzalanamayacak.

GÜVENCE BEDELİNDE TAKSİT VE MUAFİYET

Dağıtım şirketleri, mekanik sayaç kullanan abonelerden bir defaya mahsus güvence bedeli tahsil edebilecek. Ödeme, nakit veya kredi kartıyla peşin ya da taksitli yapılabilecek, taksitli ödemelerde en az 6 eşit taksit uygulanacak ve vade farkı alınmayacak.