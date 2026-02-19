Berat Albayrak'ın başlattığı milli enerji hamlesinde tarihi eşik: TPAO küresel marka olma yolunda ilerliyor

Türkiye'nin enerji alanındaki bağımsızlık hamlelerinin temeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde atılan stratejik adımlara dayanıyor. 2016'da atılan ilk adımların ardından Türkiye bugün dünyanın en büyük 4. sondaj filosuna sahip ülke haline geldi. Son dönemde TPAO'nun yaptığı enerji anlaşmaları Türkiye'nin artık bu alanda "Şampiyonlar Ligi'nde" olduğunu gösteriyor.

TPAO KÜRESEL BİR MARKA OLMA YOLUNDA



Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Özlem Doğaner, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Berat Albayrak'ın attığı adımlara dikkat çekti. Doğaner, "2016'da kendi karasularında başlayan yolculuk, 2026'da küresel ortaklık ağına dönüştü. Bu sadece kapasite artışı değil, bir boyut değişimi. Görünen o ki TPAO, kamu şirketi kimliğinin ötesine geçerek küresel bir marka olma yolunda ilerliyor."ifadelerini kullandı.

İşte Doğaner'in 19 Şubat tarihli yazısı:

Türkiye yıllarca enerjide dışa bağımlılığın bedelini cari açıkla, kırılganlıkla ve jeopolitik risklerle ödedi. Bugün ise tablo değişiyor. Art arda gelen anlaşmalar, büyüyen filo ve hızlanan üretim gösteriyor ki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) artık sadece ulusal değil, küresel bir oyuncu olma yolunda.