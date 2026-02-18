"Altın" hamle: Berat Albayrak'ın stratejisi Türkiye'ye kazandırdı | Dünya listesinde ilk 10'dayız!

TÜRKİYE O LİSTEDE İLK 10'A GİRDİ Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkesi olan ABD, 8 bin 133,5 tonluk stokuyla listenin başında yer alıyor. ABD'nin toplam rezervlerinin yaklaşık yüzde 79'u altından oluşuyor.

Türkiye, kamu borç yönetimi ve altın rezervlerindeki artışla OECD ülkeleri arasında pozitif ayrışıyor. Birçok OECD ülkesinin aksine Türkiye, kamu borç yönetiminde sürdürülebilir bir tablo sergiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’nin kamu borç stokunun GSYH’ye oranı yüzde 24,6 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, yüzde 60 olan Maastricht Kriterleri ve OECD ortalamasının oldukça altında kalmasıyla dikkati çekiyor. Ülkenin net borç stokunun GSYH’ye oranının yüzde 18,2’ye kadar gerilemesi ise Türkiye’nin elindeki finansal varlıkların borç karşılama kapasitesindeki gücü teyit ediyor. (İnfografik Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

Almanya, 3 bin 350,3 ton ile listenin ikinci sırasında yer alırken İtalya 2 bin 451,8 ton ve Fransa 2 bin 437 ton ile geleneksel altın tutma politikalarıyla ilk beş içindeki yerlerini muhafaza ediyor.

Son yıllarda dolardan uzaklaşma stratejisi izleyen Rusya 2 bin 333 ton, Çin ise 2 bin 306 tonluk rezerviyle küresel ligde belirleyici rol oynamaya devam ediyor.

Türkiye, merkez bankası düzeyindeki stratejik alımlarıyla dünya sıralamasında üst sıralara tırmanmayı başardı.