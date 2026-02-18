"Altın" hamle: Berat Albayrak'ın stratejisi Türkiye'ye kazandırdı | Dünya listesinde ilk 10'dayız!
Küresel piyasalarda altın büyük ilgi görürken Türkiye rezervleriyle dikkat çekti. Merkez Bankası verilerine göre 641 ton seviyesine ulaşan altın varlığıyla dünyanın en çok altın tutan 10 ülkesi arasında bulunan Türkiye, özellikle Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı olduğu dönemde yurt dışındaki yaklaşık 350 ton altının ülkeye getirilmesiyle rezervlerini güçlendirdi. Altın fiyatlarındaki hızlı yükselişin de etkisiyle rezervlerin değerine yaklaşık 43,8 milyar dolarlık katkı sağlanırken bu rezervler Türkiye’nin küresel ekonomik dalgalanmalara karşı finansal dayanıklılığını artırıyor.
Küresel ekonomide altın fiyatlarındaki rekor yükseliş 2026 yılına damga vururken Türkiye, sergilediği mali disiplin performansı ve altın rezervlerindeki stratejik artışla OECD ve G20 ülkeleri arasında pozitif yönde ayrıştı.
TÜRKİYE O LİSTEDE İLK 10'A GİRDİ
Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkesi olan ABD, 8 bin 133,5 tonluk stokuyla listenin başında yer alıyor. ABD'nin toplam rezervlerinin yaklaşık yüzde 79'u altından oluşuyor.
Almanya, 3 bin 350,3 ton ile listenin ikinci sırasında yer alırken İtalya 2 bin 451,8 ton ve Fransa 2 bin 437 ton ile geleneksel altın tutma politikalarıyla ilk beş içindeki yerlerini muhafaza ediyor.
Son yıllarda dolardan uzaklaşma stratejisi izleyen Rusya 2 bin 333 ton, Çin ise 2 bin 306 tonluk rezerviyle küresel ligde belirleyici rol oynamaya devam ediyor.
Türkiye, merkez bankası düzeyindeki stratejik alımlarıyla dünya sıralamasında üst sıralara tırmanmayı başardı.
TCMB verilerine göre resmi altın rezervleri 641,3 tona ulaşan Türkiye, Japonya ve Hindistan gibi devlerin hemen ardında yer alarak dünyanın en çok altın tutan 10. ülkesi konumuna yükseldi.
TÜRKİYE'NİN ALTIN HAMLESİNDE BERAT ALBAYRAK İMZASI
Bu kapsamda Merkez Bankası'nın son 10 yıllık verileri, Türkiye'nin altın rezervlerinde önemli bir artış yaşandığını ortaya koydu.
Özellikle Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde yurt dışındaki altınların Türkiye'ye getirilmesi ve rezervlerde altın ağırlığının artması dikkat çekti.
Albayrak'ın öncülüğünde ABD, İngiltere ve İsviçre'de tutulan yaklaşık 350 ton altın Türkiye'ye taşındı. 2018 sonunda 488,9 ton olan altın rezervi, 641 ton seviyesine kadar yükseldi.
Merkez Bankası verilerine göre rezervler 2011'de 195 ton, 2020'de 716 ton, 2022'de 787 ton seviyesine kadar çıktı. Bu artışla Türkiye, dünyada en fazla altın rezervine sahip ilk 10 ülke arasına girdi.
Altın fiyatlarındaki yükseliş ise rezervlerin değerini önemli ölçüde artırdı. Ocak 2025'te onsu 2.624 dolar olan altın, Şubat 2026'da 4.750 dolar sınırına yaklaşarak yaklaşık yüzde 81 değer kazandı.
43,8 MİLYAR DOLAR İLAVE KATKI
Türkiye'nin yaklaşık 641 ton (yaklaşık 20,6 milyon ons) seviyesindeki altın varlığı dikkate alındığında, ons başına yaklaşık 2.126 dolarlık artış, Merkez Bankası rezervlerinin değerine yaklaşık 43,8 milyar dolar ilave katkı sağladı.
|YIL
|REZERV
|2015-2016
|500-565 ton
|2018
|489 ton
|2019
|553 ton
|2020
|716 ton
|2021
|658 ton
|2022
|789 ton
|2023
|726 ton
|2024
|762 ton
|2025
|641 ton
Son 10 yılda artırılan altın rezervleri ve son dönemdeki fiyat yükselişi, Türkiye'nin dış şoklara karşı finansal dayanıklılığı açısından önemli bir güvence olarak değerlendiriliyor.