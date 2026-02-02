İstanbul'da Balkanlar-Türkiye Zirvesi: 150 milyar dolarlık ticaret masaya geldi

"Milyonlarca Arnavut kardeşimizden aldığımız güçle, vazgeçilmez bir dost ve stratejik bir ortaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye vizyonu doğrultusunda, ülkemiz üretmeye, istihdam sağlamaya ve Türk mallarının dünyanın dört bir yanına ihraç etmeye kararlılıkla devam etmektedir. 2002 yılında 35 milyar dolar olan ihracatımızı, 2025 yılı sonu itibarıyla 273 milyar dolara çıkardık. Balkan ülkeleri; genç iş gücü, enerji, madencilik, turizm ve tarım gibi alanlardaki potansiyeliyle yabancı girişimciler açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Vizyonumuz, rekabet eden değil, birlikte üreten bir Balkan coğrafyası inşa etmektir. Balkan ülkeleriyle yapmış olduğumuz serbest ticaret, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasıyla çok sayıda etken, ülkeler arasında yatırım ve ticaret yapmak için teşvik edici unsurlar olarak görülmektedir."

İstanbul’da Balkan ülkeleriyle ekonomik iş birliği masaya yatırıldı (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır)

"150 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ"

Global Arnavut İş İnsanları Türkiye Başkanı Muhammet Şerifi, birliğin 150 milyar dolarlık bir ticaret hacmini temsil ettiğini ifade etti. İstanbul'daki organizasyonun bir köprü vazifesi gördüğünü belirten Şerifi, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya genelinde on binlerce çalışanı olan bir birlikten bahsediyoruz. Amacımız ticari köprüler kurarken kültürel bağları da korumaktır. Roma, İsviçre ve Avusturya gibi noktalardan sonra bugün İstanbul'dayız. Bir sonraki hedeflerimiz arasında Priştine, İzmir ve Ankara yer alıyor. Ticaretin dini, dili ve ırkı olmaz. Kapımız tüm iş dünyasına açıktır. Dünya genelinde Arnavut iş insanları arasında ticari köprüyü sağlayabilmek kültürel bağların kopmamasını sağlamak bir şekilde insanların beşeri İlişkilerinde geliştirmek kendi içlerinde gittiğimiz her ülkede oranın yerel halklarıyla da o ilişkileri sağlamış oluyoruz. Gittiğimiz her noktada bir katma değer sağlıyoruz potansiyeli çok yüksek olan bir birlik 150 milyar dolar bir ticari hacminden bahsediyoruz. On binlerce çalışanı olan bir birlikten bahsediyoruz. Bunun gittiğimiz her ülkede ciddi geri dönüşlerini alıyoruz, bu bizi mutlu ediyor. Ticari olarak da güzel yerlere gelen iş insanlarımız var. İş insanları bu şekilde dış pazarlara çok daha kolaylaşma imkanı sağlıyor. Biz bütün işin insanlarımızı bu toplantılarda görmek isteriz."