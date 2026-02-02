Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrası yazılı açıklama: Risk primi geriledi dış borçlanma maliyetleri azaldı

Ankara'daki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nihat Zeybekci ve Ahmet Baha Öğütken, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı.

Küresel ekonomik gelişmeler ve Türkiye'ye etkilerinin değerlendirildiği toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamayı Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştı. Yılmaz, "Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) 2026 yılının ikinci toplantısını bugün gerçekleştirmiştir. Bugün gerçekleştirilen EKK toplantısında, küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ile bu konjonktürde izlenmesinde yarar görülen politika ve stratejiler ele alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kararlılıkla uyguladığımız programın olumlu etkileri makroekonomik ve finansal göstergelere net bir şekilde yansımaktadır.

2025 yılında ekonomik aktivite, tüketim ve yatırımın dengeli büyümesiyle ılımlı seyrini sürdürmüştür. İşsizlik oranı serinin açıklanmaya başladığı 2005'ten bu yana en düşük seviyesine gerilemiştir. Küresel ticaretteki zorluklara rağmen dirençli ihracat ve güçlü turizm gelirleri sayesinde cari denge sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam etmiştir. Merkez Bankası rezervleri tarihi yüksek seviyeye ulaşmış, Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona ermiştir. Ülke risk primi önemli ölçüde gerilemiş ve dış borçlanma maliyetleri azalmıştır. Deprem harcamalarına rağmen mali disiplin tesis edilmiştir. Tüm bu olumlu gelişmeler kredi notumuza da yansımış, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirmiştir.

Dezenflasyon süreci başarıyla sürerken enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam etmektedir. Enflasyonla mücadelede uyguladığımız talep yönlü politikaları; gıda, sosyal konut, lojistik, enerji ve beşeri sermayeye yönelik arz yönlü politikalarla da destekliyoruz. Arz yönlü politikalarımız enflasyonla mücadeleye katkı sağlarken sürdürülebilir büyümeyi ve rekabet gücünü desteklemektedir.

Küresel ekonomide artan belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisi, öngörülebilirliği güçlendiren kararlı politikalarla ilerlemektedir. Risklere karşı gerekli tedbirler alınırken, ortaya çıkan yeni fırsatların değerlendirilmesine yönelik gereken adımlar atılmaktadır.

2026 yılında kritik alanlarda hayata geçireceğimiz reformlarla verimliliğin ve rekabet gücünün artırılması temel önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Yeşil ve dijital dönüşüm, kalkınma politikalarımızın odağını oluşturmaya devam edecektir.

Koruyucu politikaların arttığı bir ortamda başta Avrupa Birliği olmak üzere ticaret ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirecek, ürün ve pazar çeşitliliği ile sanayimizin teknolojik dönüşümünü hızlandırarak katma değerli üretim ve ihracatı artıracağız.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, enflasyonla mücadelemizi çok boyutlu politikalarla sürdürürken, dengeli büyüme perspektifi ile yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz.