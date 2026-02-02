Emeklilikte ikinci maaş dönemi: TES! Devletten yüzde 30 destek fırsatı

Çalışanların emeklilik döneminde ikinci bir maaş elde etmelerini öngören TES; çalışan, işveren ve devlet katkısına dayalı fon bazlı bir tasarruf modelinin adına deniyor.

AK Parti hükümeti, vatandaşın emeklilik dönemini rahat geçirmesi için Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) de geri sayımı başlattı (Fotoğraf: AA ve Takvim Foto Arşiv)

Hükümet birçok alanda çalışanları desteklerken, tasarruf yaparak emeklilik döneminin rahat geçirilmesini sağlayacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde (TES) de geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Orta Vadeli Programda 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında başlaması öngörülen TES için çalışmalarına hız verdi.

TAKVİM'den Önder Yılmaz'ın haberine göre, TES'in işleyişi, çalışanın brüt maaşından belirli bir oran otomatik olarak kesilmesi ve TES fonuna aktarılmasına dayanıyor. İşveren, çalışan katkısına ek olarak aynı oranda fona katkı sağlar. Katılımcılara devlet tarafından vergi avantajı ve ek katkı imkanları sunulur. Birikimler, profesyonel fon yöneticileri tarafından çeşitli yatırım araçlarında değerlendirilir ve zaman içinde büyümesi sağlanır. Katılımcılar, emeklilik dönemine ulaştıklarında biriken fonlarını toplu veya taksitler halinde alarak ek gelir elde eder.

TES'in çalışma şekli, çalışanların brüt maaşlarından belli bir orada otomatik kesim ile TES fonuna aktırılması mantığına dayanıyor

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar da TES'e katılabilecekler

TES'E KİMLER KATILABİLİR?

TES, Türkiye'de çalışan geniş bir kesimi kapsayacak şekilde tasarlandı. Sistem hem özel sektör hem de kamu çalışanlarını içine alarak, işveren katkısını da içeren bir model sunuyor. Mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları da TES'e dahil olabilecek.

TES NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

TES 2026 içinde başlayacak. Orta Vadeli Program'da 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında hayata geçirilmesine ilişkin hedef yer alıyor. Çalışma Bakanlığı, sistemin altyapısının hazırlanması, gerekli düzenlemelerin yapılması ve yasal çerçevenin tamamlanması için çalışmaları sürdürüyor. Meclis'e sunulmasının ardından uygulamaya girecek.