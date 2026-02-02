Borsa İstanbul geçtiğimiz 29 yılın en büyük yükselişine imza attı

Borsa İstanbul'un imza attığı yükselişin ardından Türkiye piyasalarına ilgi arttı

YABANCI İLGİSİ ARTIYOR

Kararlılıkla uygulanan ekonomik programın sonuçları enflasyon başta olmak üzere tüm makro verilere yansırken, yabancıların da Türkiye piyasalarına ilgisi artıyor. 16-23 Ocak haftasında yabancılar hisse senedi piyasasında 490.6, tahvilbono piyasasında ise 1 milyar 256 milyon dolarlık net alım yaptı. Yabancılar böylece borsada son 2 yılın en güçlü alımına imza attı. 26 Aralık-23 Ocak tarihleri arasındaki 4 haftada yabancılar yurtiçi piyasalarda 4.9 milyar dolarlık hisse senedi ile tahvil alımı yaptı. Aynı dönemde swap kaynarklı giriş ise 7.2 milyar dolar oldu. Böylece söz konusu 4 haftadaki net yabancı girişi 12.1 milyar dolara ulaştı. Bu süreçte günlük yabancı girişi 576 milyon dolara ulaştı.