Elazığ TOKİ kura sonuçları isim listesi: 3.825 sosyal konut için kritik gün

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Elazığ'da bugün gerçekleştirilecek kura çekimiyle 3 bin 825 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Sonuçlar e-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek.

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamındaElazığ'dagerçekleştirilecek kura çekimi için geri sayım tamamlandı. 2 Şubat 2026 Pazartesi günü yapılacak çekilişle birlikte3 bin 825 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını ve isim listesine nasıl ulaşabileceklerini merak ediyor.

KURA ÇEKİLİŞİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ'NDE YAPILACAK

Elazığ'daki sosyal konutlar için kura çekilişi saat 11.00'de Fırat Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Çekiliş sonrasında hak sahibi olan vatandaşların isim listeleri hem e-Devlet üzerinden hem de TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

ELAZIĞ İLÇE İLÇE SOSYAL KONUT DAĞILIMI

SIRA NOİLİİLÇEPROJE ADIKONUT SAYISIBANKAKURA TARİHİKURA YERİ
1ELAZIĞMERKEZELAZIĞ MERKEZ 2500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ2500HALK BANKASI02.02.2026 11:00Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
2ELAZIĞMERKEZELAZIĞ MERKEZ AKÇAKİRAZ 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ200ZİRAAT BANKASI02.02.2026 11:00Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
3ELAZIĞMERKEZELAZIĞ MERKEZ YAZIKONAK 25/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ25ZİRAAT BANKASI02.02.2026 11:00Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
4ELAZIĞMERKEZELAZIĞ MERKEZ YURTBAŞI 45/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ45ZİRAAT BANKASI02.02.2026 11:00Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
5ELAZIĞAĞINELAZIĞ AĞIN 30/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ30ZİRAAT BANKASI02.02.2026 11:00Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
6ELAZIĞALACAKAYAELAZIĞ ALACAKAYA 110/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ110ZİRAAT BANKASI02.02.2026 11:00Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
7ELAZIĞARICAKELAZIĞ ARICAK 180/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ180ZİRAAT BANKASIKura çekilmeyecek (Başvuru az)Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
8ELAZIĞBASKİLELAZIĞ BASKİL 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ50ZİRAAT BANKASI02.02.2026 11:00Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
9ELAZIĞKARAKOÇANELAZIĞ KARAKOÇAN 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ100ZİRAAT BANKASI02.02.2026 11:00Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
10ELAZIĞKEBANELAZIĞ KEBAN 40/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ40ZİRAAT BANKASI02.02.2026 11:00Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
11ELAZIĞKOVANCILARELAZIĞ KOVANCILAR 225/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ225ZİRAAT BANKASI02.02.2026 11:00Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
12ELAZIĞMADENELAZIĞ MADEN 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ50ZİRAAT BANKASI02.02.2026 11:00Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
13ELAZIĞPALUELAZIĞ PALU 173/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ173ZİRAAT BANKASI02.02.2026 11:00Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
14ELAZIĞPALUELAZIĞ PALU BEYHAN 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ47ZİRAAT BANKASIKura çekilmeyecek (Başvuru az)-
15ELAZIĞSİVRİCEELAZIĞ SİVRİCE 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ50ZİRAAT BANKASI02.02.2026 11:00Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
HAK SAHİPLERİ ÖDEMELERE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kurada hak sahibi olan vatandaşlar ilgili banka üzerinden sözleşme imzalayacak. Taksit ödemeleri ise sözleşmenin imzalanmasını takip eden ay başlayacak.

BU HAFTA 10 İLDE 36 BİN 458 KONUTUN HAK SAHİPLERİ BELİRLENECEK

TOKİ'nin sosyal konut projeleri kapsamında 2-8 Şubat 2026 haftasında gerçekleştirilecek kura çekilişlerinin takvimi açıklandı. Program doğrultusunda toplam 10 ilde 36 bin 458 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda yapılacak çekilişlerle belirlenecek.

HAFTA ELAZIĞ KURASIYLA BAŞLADI

Kura süreci 2 Şubat Pazartesi günü Elazığ'da başladı. Elazığ'da 3 bin 825 sosyal konut için hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. Çekiliş süreci, başvuru yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

SALI GÜNÜ KAYSERİ VE ZONGULDAK'TA KURA HEYECANI

3 Şubat Salı günü iki ilde kura çekimi yapılacak.Kayseri'de 7 bin 562, Zonguldak'ta ise 1.872 sosyal konutun hak sahipleri açıklanacak. Böylece haftanın ikinci gününde toplamda 9 binden fazla konut için kura tamamlanmış olacak.

ÇARŞAMBA GÜNÜ KIRŞEHİR VE DÜZCE'DE KURA ÇEKİLECEK

4 Şubat Çarşamba günü kura süreci Kırşehir ve Düzce'de devam edecek. Kırşehir'de 1.633, Düzce'de ise 2 bin 470 konut için hak sahipleri belirlenecek.

PERŞEMBE GÜNÜ EN YÜKSEK KONUT SAYISI KAHRAMANMARAŞ'TA

5 Şubat Perşembe günü Kahramanmaraş ve Afyonkarahisar'da kura çekilişi yapılacak. Kahramanmaraş'ta 8 bin 195 konut ile haftanın en yüksek konut sayılı çekilişi gerçekleştirilecek.Aynı gün Afyonkarahisar'da ise 4 bin 370 konutun hak sahipleri belli olacak.

HAFTA OSMANİYE YALOVA VE KIRIKKALE İLE TAMAMLANACAK

6 Şubat Cuma günü Osmaniye'de 2 bin 990 konut için kura çekimi yapılacak.
7 Şubat Cumartesi günü ise kura süreci Yalova ve Kırıkkale'de tamamlanacak.Yalova'da 1.805, Kırıkkale'de ise 1.736 sosyal konutun hak sahipleri açıklanacak.