Elazığ TOKİ kura sonuçları isim listesi: 3.825 sosyal konut için kritik gün

ELAZIĞ İLÇE İLÇE SOSYAL KONUT DAĞILIMI
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|BANKA
|KURA TARİHİ
|KURA YERİ
|1
|ELAZIĞ
|MERKEZ
|ELAZIĞ MERKEZ 2500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|2500
|HALK BANKASI
|02.02.2026 11:00
|Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
|2
|ELAZIĞ
|MERKEZ
|ELAZIĞ MERKEZ AKÇAKİRAZ 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|ZİRAAT BANKASI
|02.02.2026 11:00
|Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
|3
|ELAZIĞ
|MERKEZ
|ELAZIĞ MERKEZ YAZIKONAK 25/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|25
|ZİRAAT BANKASI
|02.02.2026 11:00
|Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
|4
|ELAZIĞ
|MERKEZ
|ELAZIĞ MERKEZ YURTBAŞI 45/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|45
|ZİRAAT BANKASI
|02.02.2026 11:00
|Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
|5
|ELAZIĞ
|AĞIN
|ELAZIĞ AĞIN 30/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|30
|ZİRAAT BANKASI
|02.02.2026 11:00
|Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
|6
|ELAZIĞ
|ALACAKAYA
|ELAZIĞ ALACAKAYA 110/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|110
|ZİRAAT BANKASI
|02.02.2026 11:00
|Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
|7
|ELAZIĞ
|ARICAK
|ELAZIĞ ARICAK 180/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|180
|ZİRAAT BANKASI
|Kura çekilmeyecek (Başvuru az)
|Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
|8
|ELAZIĞ
|BASKİL
|ELAZIĞ BASKİL 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|02.02.2026 11:00
|Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
|9
|ELAZIĞ
|KARAKOÇAN
|ELAZIĞ KARAKOÇAN 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|ZİRAAT BANKASI
|02.02.2026 11:00
|Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
|10
|ELAZIĞ
|KEBAN
|ELAZIĞ KEBAN 40/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|40
|ZİRAAT BANKASI
|02.02.2026 11:00
|Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
|11
|ELAZIĞ
|KOVANCILAR
|ELAZIĞ KOVANCILAR 225/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|225
|ZİRAAT BANKASI
|02.02.2026 11:00
|Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
|12
|ELAZIĞ
|MADEN
|ELAZIĞ MADEN 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|02.02.2026 11:00
|Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
|13
|ELAZIĞ
|PALU
|ELAZIĞ PALU 173/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|173
|ZİRAAT BANKASI
|02.02.2026 11:00
|Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
|14
|ELAZIĞ
|PALU
|ELAZIĞ PALU BEYHAN 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|47
|ZİRAAT BANKASI
|Kura çekilmeyecek (Başvuru az)
|-
|15
|ELAZIĞ
|SİVRİCE
|ELAZIĞ SİVRİCE 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|02.02.2026 11:00
|Fırat Üniversitesi Konferans Salonu