Borcu olana büyük fırsat: 48 ay vade örnek hesaplama TAKVİM'de

Yapılandırma başvuruları, bankalar üzerinden yapılacak ve 3 ay içinde başvurulması gerekiyor

VADE TERCİHİ NASIL YAPILMALI?

Borçlar 48 aya kadar taksitle yapılandırılabiliyor. Ödeme gücü hangi taksite yetiyorsa o vadeyi seçmek daha doğru. Ancak hesaplamalar kısa vadeli yapılandırmanın avantajlı olduğunu gösteriyor. Örneğin; 100 bin liralık bir borç 12 ay vade ile yapılandırıldığında aylık ödeme 10 bin 681, toplam ödeme ise 128 bin 181 lira oluyor. Faiz için yapılan toplam ödeme ana paranın yüzde 28.18'ini oluşturuyor. 100 bin liranın 48 ay vadede yapılandırılması halinde ise aylık taksit 4 bin 752, toplam ödeme 228 bin 97 lira oluyor. Bu seçenekte faiz ödemesinin ana paraya oranı yüzde 128'e çıkıyor.