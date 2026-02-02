Borcu olana büyük fırsat: 48 ay vade örnek hesaplama TAKVİM'de
Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu olanlara yeni fırsat sunuldu. 29 Nisan’a kadar başvuranlar, bunları 48 aya kadar vade ile kapatabilecek. Aylık faiz kredi kartında yüzde 3.11’i aşamayacak. Kısa vadeyi seçmek daha hesaplı olacak.
Bankayakredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu olan ancak ödemekte zorlanan tüketiciler, yeni yapılandırma imkanıyla rahat nefes alacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), borçlular için Temmuz 2025'tekine benzer yeni bir yapılandırmayı hayata geçirdi. Ödenmemiş kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını taksitle ödeme yolu açıldı. Peki bu imkandan kimler nasıl yararlanacak? İşte detayları...
HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILABİLECEK?
Dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredilerinin (kredili mevduat hesapları dahil), yapılandırma tarihindeki borç bakiyeleri yapılandırılabilecek.
NASIL YAPILANDIRILACAK?
BDDK, 48 aya kadar yapılandırmaya onay verdi. Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğine göre de kredi kartı borçlarının yapılandırılması halinde uygulanacak akdi faiz oranı, ilan edilen aylık referans oranını aşamayacak. Bu da yüzde 3.11 olarak belirlendi.
BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREYE YAPILACAK?
Yapılandırma başvuruları, bankalar üzerinden gerçekleşecek. Yapılandırma için 3 ay içinde başvurmak gerekiyor. Karar tarihi 29 Ocak 2026. Buna göre borçlu vatandaşlar 29 Nisan'a kadar bankalarına başvurabilecek.
VADE TERCİHİ NASIL YAPILMALI?
Borçlar 48 aya kadar taksitle yapılandırılabiliyor. Ödeme gücü hangi taksite yetiyorsa o vadeyi seçmek daha doğru. Ancak hesaplamalar kısa vadeli yapılandırmanın avantajlı olduğunu gösteriyor. Örneğin; 100 bin liralık bir borç 12 ay vade ile yapılandırıldığında aylık ödeme 10 bin 681, toplam ödeme ise 128 bin 181 lira oluyor. Faiz için yapılan toplam ödeme ana paranın yüzde 28.18'ini oluşturuyor. 100 bin liranın 48 ay vadede yapılandırılması halinde ise aylık taksit 4 bin 752, toplam ödeme 228 bin 97 lira oluyor. Bu seçenekte faiz ödemesinin ana paraya oranı yüzde 128'e çıkıyor.
ÖDEME NASILYAPILACAK?
Kredi kartında yapılandırılan aylık taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yeniden yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödeninceye kadar ilgili bankaca kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılmayacak. Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması halinde, yapılandırma tutarının kart limitini aşan kısmı, limit aşımı olarak değerlendirilmeyecek.