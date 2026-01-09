Denizlerde Türk ve ABD ittifakı: TPAO ile EXXON hidrokarbon arayacak! İsrail ve Rum tekeli kırılacak

Türkiye'nin enerji devi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile ABD'li petrol firması ExxonMobil'in iştiraki Osso arasında Karadeniz ve Akdeniz'de ortaklaşa hidrokarbon arama ve sondaj çalışmaları yapılması için işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye ve ABD'li enerji devleri denizlerdeki petrol ve doğalgazın çıkarılması için stratejik bir işbirliğine gitti.

TPAO ve ExxonMobil arasında enerji alanında mutabakat zaptı imzalandı. (AA) YENİ KEŞİFLERİN ÖNÜ AÇILACAK TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ile ExxonMobil adına Başkan Yardımcısı John Ardill arasında İstanbul'da imzalanan protokole ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şunları kaydetti: "Milli petrol şirketimiz TPAO ile ExxonMobil'in alt şirketi ESSO Exploration International Limited arasında, Karadeniz ve Akdeniz'deki yeni arama alanlarını ve karşılıklı olarak kararlaştırılacak diğer potansiyel uluslararası alanları kapsayan petrol ve doğalgaz sektöründe bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandı. Derin deniz arama ve sondajındaki teknik yeteneklerimizi, ExxonMobil'in uluslararası deneyimiyle birleştirerek, operasyonel etkinliğimizi artırmayı ve yeni keşiflerin önünü açmayı hedefliyoruz. Enerjide bağımsız bir Türkiye hedefimiz doğrultusunda, uluslararası iş birlikleriyle kurumsal kapasitemizi güçlendiriyor ve bölgemizin enerji merkezi olma yolunda ilerliyoruz" ifadelerine kullandı.