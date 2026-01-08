Gümüş yatırımcısına 2026 uyarısı! Panik satışı yapan kaybeder

GÜMÜŞ PİYASASINDA 2026 RİSKLERİ VE FIRSATLARI

Goldman Sachs'ın analizine göre, gümüş fiyatlarını bu yıl iki ana faktör şekillendirecek: Fiziksel stokların tükenmesi ve spekülatif fiyat hareketleri. İşte dev bankanın analizinden öne çıkan başlıklar:

Stok Sıkışması Kapıda: Londra'daki kasalarda bulunan fiziksel gümüş stokları, artan endüstriyel talep ve yatırımcı ilgisi nedeniyle hızla azalıyor. Bu durum piyasada bir "sıkışma" (squeeze) riskini doğuruyor.

Gümrük Tarifesi Beklentisi: Piyasadaki endişelerin aksine Goldman Sachs, ABD'nin gümüş ithalatına yönelik yeni bir gümrük tarifesi uygulamasını kısa vadede düşük bir ihtimal olarak görüyor.