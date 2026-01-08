Gümüş yatırımcısına 2026 uyarısı! Panik satışı yapan kaybeder
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, 8 Ocak 2026'da yayımladığı raporla gümüş piyasasındaki fiziksel stokların azalması nedeniyle yatırımcıları uyardı. Londra kasalarındaki gümüşün tükenmesiyle oluşacak sert dalgalanmalara karşı küresel piyasalarda panik yapılmaması gerektiğini belirten banka, yatırımcılara temkinli duruş tavsiye etti.
Goldman Sachs, 2026 yılında gümüş piyasasında fiziksel stokların azalması nedeniyle fiyatlarda sert dalgalanmalar beklendiğini duyurdu.
GÜMÜŞ PİYASASINDA 2026 RİSKLERİ VE FIRSATLARI
Goldman Sachs'ın analizine göre, gümüş fiyatlarını bu yıl iki ana faktör şekillendirecek: Fiziksel stokların tükenmesi ve spekülatif fiyat hareketleri. İşte dev bankanın analizinden öne çıkan başlıklar:
-
Stok Sıkışması Kapıda: Londra'daki kasalarda bulunan fiziksel gümüş stokları, artan endüstriyel talep ve yatırımcı ilgisi nedeniyle hızla azalıyor. Bu durum piyasada bir "sıkışma" (squeeze) riskini doğuruyor.
-
Gümrük Tarifesi Beklentisi: Piyasadaki endişelerin aksine Goldman Sachs, ABD'nin gümüş ithalatına yönelik yeni bir gümrük tarifesi uygulamasını kısa vadede düşük bir ihtimal olarak görüyor.
-
Sert Dalgalanmalar: Banka, fiyatların hem yukarı hem de aşağı yönlü "aşırı" hareket edebileceği bir döneme girildiğini vurgulayarak "temkinli duruş" tavsiye ediyor.
GÜMÜŞ FİYATLARINI NE ETKİLİYOR?
|Faktör
|Etki Derecesi
|Goldman Sachs Öngörüsü
|Küresel Stoklar
|Yüksek
|Londra kasalarında stoklar azalıyor, fiyatları yukarı zorluyor.
|ABD Gümrük Politikası
|Orta
|Yakın zamanda yeni bir tarife beklenmiyor.
|Yatırımcı Psikolojisi
|Çok Yüksek
|Ani hareketler panik satışlarını tetikleyebilir.
|Endüstriyel Talep
|Yüksek
|Yeşil enerji ve teknoloji sektöründen gelen talep güçlü seyrediyor.
GÜNCEL PİYASA VERİLERİ TABLOSU
Aşağıdaki tablo, 08.01.2026 tarihi itibarıyla saat 17:45 verilerini yansıtmaktadır:
|Varlık Adı
|Alış (TL/$)
|Satış (TL/$)
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Güncelleme
|Gümüş Gram
|102,76
|102,85
|108,36
|-5,09
|17:28
|Brent Petrol
|61,16
|61,16
|59,96
|+2,00
|17:25
|Gümüş / Euro
|63,83
|63,91
|67,03
|-4,65
|17:43
|Yarım Altın
|20.504,00
|20.653,00
|20.847,00
|-0,93
|17:28
|Çeyrek Altın
|10.252,00
|10.326,00
|10.424,00
|-0,94
|17:28
|NGAS (Doğalgaz)
|5,86
|5,86
|5,86
|0,00
|17:40
|22 Ayar Bilezik
|5.736,11
|5.770,94
|5.844,25
|-1,25
|17:27