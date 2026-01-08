Sosyal yardım zamları netleşti: Engelli, evde bakım, 65 yaş aylığı, SED ödemeleri arttı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemenin ardından sosyal yardım programlarına yönelik aylık ödemelerde artışa gidildiğini duyurdu. Bakan Göktaş’ın verdiği bilgilere göre, yapılan güncelleme kapsamında Evde Bakım Yardımı 13 bin 878 liraya yükseltildi. Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesi ise 9 bin 723 lira oldu. Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 15 bin 533 liraya çıkarılırken, ağır silikozis hastalarına ödenen aylık tutar 14 bin 42 liraya yükseldi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan düzenlemenin ardından, dezavantajlı gruplara yönelik sosyal yardım programlarında artışa gidildiğini duyurdu. "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Göktaş, sosyal hizmet ve yardımların daha erişilebilir ve etkili hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Bakan Göktaş, sosyal hizmet modelleri kapsamında yaşlı ve engelli aylıkları, evde bakım yardımı ile çocuklara yönelik desteklerde yapılan artışların detaylarını paylaştı.
YAŞLI, ENGELLİ VE KRONİK HASTALARA YÖNELİK ÖDEMELER GÜNCELLENDİ
📌Sosyal yardım ödemelerinde yapılan düzenlemeyle birlikte;
📌Ağır silikozis hastalarının aylığı 11 bin 840 liradan 14 bin 42 liraya,
📌Yaşlı aylığı 5 bin 390 liradan 6 bin 393 liraya,
📌Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 4 bin 302 liradan 5 bin 103 liraya,
📌Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı 6 bin 454 liradan 7 bin 655 liraya yükseltildi.
📌Ayrıca 18 yaş altı engelli yakını bulunan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı da 4 bin 302 liradan 5 bin 103 liraya çıkarıldı.
📌Bunun yanında kronik hastalık yardımı 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya, vefat yardımı ise 3 bin 727 liradan 4 bin 421 liraya yükseldi.
EVDE BAKIM YARDIMI 13 BİN 878 LİRAYA ÇIKTI
Evlerinde bakılan tam bağımlı bireyler ve ailelerine yönelik 2006 yılında hayata geçirilen "Evde Bakım Yardımı" kapsamında aylık ortalama 517 bin engelli vatandaşın desteklendiğini belirten Bakan Göktaş, şu bilgileri paylaştı:
"2026 yılı Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya yükseldi. 2025 yılında toplam 67,7 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nda bulunduk."
SED VE KORUYUCU AİLE ÖDEMELERİNDE ARTIŞ
Çocukların öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla yürütülen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetine de zam yapıldı. Göktaş, çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının ortalama 8 bin 198 liradan 9 bin 723 liraya yükseldiğini bildirdi.
Devlet güvencesinde aile temelli bakım modellerinden biri olan koruyucu aile hizmetine ilişkin ödemelerin de artırıldığını belirten Göktaş, "Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 13 bin 96 liradan 15 bin 533 liraya çıkarıldı." dedi.
ARTIŞLI ÖDEMELER ŞUBAT AYINDAN İTİBAREN HESAPLARA YATACAK
Hizmet modellerinin değişen ihtiyaçlara göre proaktif şekilde güncellendiğini vurgulayan Bakan Göktaş, yeni düzenlemeyle birlikte şubat ayından itibaren sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artışlı olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.
Göktaş, düşük gelirli birey ve ailelerin daha kapsamlı ve sürdürülebilir modellerle desteklenmeye devam edileceğini belirterek, yapılan düzenlemelerin tüm vatandaşlar için hayırlı olmasını diledi.