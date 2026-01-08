Sosyal yardım zamları netleşti: Engelli, evde bakım, 65 yaş aylığı, SED ödemeleri arttı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş , ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan düzenlemenin ardından, dezavantajlı gruplara yönelik sosyal yardım programlarında artışa gidildiğini duyurdu. "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Göktaş, sosyal hizmet ve yardımların daha erişilebilir ve etkili hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bakan Göktaş, sosyal yardım ödemelerindeki artışı açıkladı (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

Bakan Göktaş, sosyal hizmet modelleri kapsamında yaşlı ve engelli aylıkları, evde bakım yardımı ile çocuklara yönelik desteklerde yapılan artışların detaylarını paylaştı.

YAŞLI, ENGELLİ VE KRONİK HASTALARA YÖNELİK ÖDEMELER GÜNCELLENDİ

📌Sosyal yardım ödemelerinde yapılan düzenlemeyle birlikte;

📌Ağır silikozis hastalarının aylığı 11 bin 840 liradan 14 bin 42 liraya,

📌Yaşlı aylığı 5 bin 390 liradan 6 bin 393 liraya,

📌Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 4 bin 302 liradan 5 bin 103 liraya,

📌Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı 6 bin 454 liradan 7 bin 655 liraya yükseltildi.

📌Ayrıca 18 yaş altı engelli yakını bulunan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı da 4 bin 302 liradan 5 bin 103 liraya çıkarıldı.

📌Bunun yanında kronik hastalık yardımı 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya, vefat yardımı ise 3 bin 727 liradan 4 bin 421 liraya yükseldi.