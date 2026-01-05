Herkesin gözü bu haberde: Aralık ayı enflasyonu için geri sayım
TÜİK’in saat 10.00’da açıklayacağı aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte milyonların merakla beklediği emekli ve memur maaş zamları netleşecek. 33 ekonomistlle yapılan ankete göre aylık enflasyonun yüzde 0,96 gelmesi, yıllık enflasyonun ise kasımdaki yüzde 31,07 seviyesinden yüzde 31’e gerilemesi bekleniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon verilerini açıklayacak.
Saat 10.'da açıklanacak verilerle birlikte emekli ve memur maaşları da belli olacak.
EKONOMİSTLER NE BEKLİYOR
Öte yandan AA Finansın enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin aralıkta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 oldu.
Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,55 ile yüzde 1,24 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 0,96) bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması aralık ayı itibarıyla yüzde 23,33 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda yüzde 0,87 artış göstermişti
2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:
|Tarih
|Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)
|Aylık Beklenti (Yüzde)
|Gerçekleşme (Yüzde)
|Ocak
|27,58
|4,29
|5,03
|Şubat
|28,67
|2,97
|2,27
|Mart
|30,62
|2,87
|2,46
|Nisan
|31,16
|3,24
|3
|Mayıs
|31,17
|2,10
|1,53
|Haziran
|30,41
|1,53
|1,37
|Temmuz
|30,32
|2,34
|2,06
|Ağustos
|29,70
|1,79
|2,04
|Eylül
|30,09
|2,47
|3,23
|Ekim
|31,93
|2,69
|2,55
|Kasım
|31,89
|1,31
|0,87
|Aralık
|31,00
|0,96