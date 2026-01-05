Herkesin gözü bu haberde: Aralık ayı enflasyonu için geri sayım

EKONOMİSTLER NE BEKLİYOR Öte yandan AA Finansın enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Saat 10.'da açıklanacak verilerle birlikte emekli ve memur maaşları da belli olacak.

Aralık ayı enlasyonu belli oluyor (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Ankete katılan ekonomistlerin aralıkta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 oldu.

Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,55 ile yüzde 1,24 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 0,96) bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyor.