Kıdem tazminatında yeni tavan netleşti: İşte 2026’nın ilk yarısında alınacak en yüksek tutar

Ancak kıdem tazminatının bir tavanı bulunuyor. Özel sektörde çalışanların yıllık tazminatı bu tutarı aşamıyor. Brüt kazancı bu tutarın altında olanlar kendi maaşı, üstünde olanlar ise tavan üzerinden hesaplanan tazminatı alıyor. Tazminat tavanı 2025'te 53 bin 919 lira 68 kuruş idi. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 53 bin 510 lira ödeme yapıldı.