Kıdem tazminatında yeni tavan netleşti: İşte 2026’nın ilk yarısında alınacak en yüksek tutar
Ocak ayıyla birlikte açıklanan enflasyon verileri, maaşlardan sosyal ödemelere kadar pek çok kalemde yeni dengeleri beraberinde getirdi. Aralık ayı rakamlarının netleşmesiyle yalnızca emekli ve çalışan gelirleri değil, çalışma hayatını ve yükümlülükleri doğrudan etkileyen kıdem tazminatı tavanı ile bedelli askerlik ücreti gibi başlıklarda da güncel tutarlar ortaya çıktı.
İşten ayrılanların, emekli olanların en önemli güvencesi olan kıdem tazminatına memur ayarı geliyor. Bu yıla yükselerek başlayan tazminatta yeni tavan belli oldu. İşte detayları…
TAZMİNAT TAVANI BELLİ OLDU
Çalışanların en önemli güvencelerinden biri olan kıdem tazminatının tutarı bu ay itibariyle maaşlara yansıtılacak zamlarla artarken, tavanına da memur ayarı geliyor. Memur maaş katsayısına bu ay uygulanacak artışın ortaya çıkmasıyla yeni tavan da belli oldu.
İşyerinde en az 1 yıllık kıdemi bulunup kendi istek ve kusuru dışında işten çıkanlar ile emeklilik, askerlik, evlilik (kadınlar için) ve haklı fesih gibi sebeplerle ayrılanların alabildiği kıdem tazminatı; çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden ödeniyor. Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılarak hesaplanan tutardan, sadece damga vergisi kesiliyor.
Ancak kıdem tazminatının bir tavanı bulunuyor. Özel sektörde çalışanların yıllık tazminatı bu tutarı aşamıyor. Brüt kazancı bu tutarın altında olanlar kendi maaşı, üstünde olanlar ise tavan üzerinden hesaplanan tazminatı alıyor. Tazminat tavanı 2025'te 53 bin 919 lira 68 kuruş idi. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 53 bin 510 lira ödeme yapıldı.
Bu tutar bu aydan itibaren memur maaş katsayısındaki artışla yükseliyor. Ortaya çıkan artışa göre bu yılın ilk yarısında geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı 63 bin 948 lira 74 kuruş olacak. Damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en çok 63 bin 463 lira ödenecek.