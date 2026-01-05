2026 KYK burs ve kredisi 4.000 TL oldu! İşte doktora, yüksek lisans miktarları ve ödeme takvimi
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde eğitim desteği alan milyonlarca genç için 2026 zamlı burs rakamları netleşti. Lisans öğrencilerine 4.000 TL, doktoraya ise 12.000 TL ödeme yapılmasını öngören yeni düzenleme resmen yürürlüğe girdi.
Ziraat Bankası üzerinden 6-10 Ocak tarihleri arasında yapılacak ödemelerde, hangi öğrencinin ne kadar fark alacağı ve güncel bakiye sorgulama ekranı erişime açıldı.
KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ 2026 NE KADAR OLDU?
Üniversite gençliğinin merakla beklediği burs zammı oranları %33 seviyesinde gerçekleşti. 2025 yılında 3.000 TL olarak uygulanan lisans burs ve kredi miktarı, yeni yılın ilk ayı itibarıyla ciddi bir artış gösterdi. Bu artış sadece lisans öğrencilerini değil, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim gören gençleri de kapsıyor.
2026 Ocak itibarıyla güncel KYK burs ve kredi miktarları:
-
Lisans öğrencileri için: 4.000 TL
-
Yüksek Lisans öğrencileri için: 8.000 TL
-
Doktora öğrencileri için: 12.000 TL
Zamlı Burslar Ne Zaman Yatacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, zamlı ödemeler Ocak ayının ilk haftasından itibaren hesaplara tanımlanmaya başlayacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen takvim dahilinde ödemelerini Ziraat Bankası üzerinden alabilecekler.
|T.C. Kimlik No Son Hanesi
|Ödeme Günü
|0
|Ayın 6. Günü
|2
|Ayın 7. Günü
|4
|Ayın 8. Günü
|6
|Ayın 9. Günü
|8
|Ayın 10. Günü
KYK Bursu Almak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?
Burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrencilerin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Özellikle ilk defa başvuracak adaylar için şu detaylar önem taşıyor:
-
T.C. Vatandaşı Olmak: Burs imkanından sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilir.
-
Eğitim Durumu: Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak şarttır.
-
Başarı Kriteri: Bursun devam etmesi için YÖKSİS üzerinden sorgulanan başarı durumunun "başarılı" olması gerekmektedir.
-
Ek Yerleştirme: Ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için başvuru tarihleri GSB tarafından ayrıca duyurulmaktadır.
Burs ve Kredi Arasındaki Fark Nedir?
Birçok öğrenci "burs" ve "öğrenim kredisi" arasındaki farkı merak ediyor. Burs, karşılıksız olarak verilen bir eğitim desteğiyken; öğrenim kredisi, eğitim süresi sonunda geri ödenmesi gereken bir borç niteliğindedir. Her iki ödeme de aynı tarihlerde ve aynı tutarlarda öğrencilerin hesaplarına yatırılmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte netleşen bu yeni rakamlar, öğrencilerin barınma, gıda ve eğitim masraflarına önemli bir katkı sağlayacak. Ocak ayının 6'sı ile 10'u arasında yapılacak ilk zamlı ödemelerle birlikte milyonlarca öğrenci rahat bir nefes alacak.