2026 KYK burs ve kredisi 4.000 TL oldu! İşte doktora, yüksek lisans miktarları ve ödeme takvimi

Ek Yerleştirme: Ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için başvuru tarihleri GSB tarafından ayrıca duyurulmaktadır.

Başarı Kriteri: Bursun devam etmesi için YÖKSİS üzerinden sorgulanan başarı durumunun "başarılı" olması gerekmektedir.

Eğitim Durumu: Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak şarttır.

T.C. Vatandaşı Olmak: Burs imkanından sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilir.

Burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrencilerin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Özellikle ilk defa başvuracak adaylar için şu detaylar önem taşıyor:

Burs ve Kredi Arasındaki Fark Nedir?

Birçok öğrenci "burs" ve "öğrenim kredisi" arasındaki farkı merak ediyor. Burs, karşılıksız olarak verilen bir eğitim desteğiyken; öğrenim kredisi, eğitim süresi sonunda geri ödenmesi gereken bir borç niteliğindedir. Her iki ödeme de aynı tarihlerde ve aynı tutarlarda öğrencilerin hesaplarına yatırılmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte netleşen bu yeni rakamlar, öğrencilerin barınma, gıda ve eğitim masraflarına önemli bir katkı sağlayacak. Ocak ayının 6'sı ile 10'u arasında yapılacak ilk zamlı ödemelerle birlikte milyonlarca öğrenci rahat bir nefes alacak.