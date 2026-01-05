Akaryakıt fiyatlarından son durum 5 Ocak 2026 | Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir, döviz kurlarındaki oynaklık ve son dönemdeki vergi düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Yeni yılın ilk günleriyle birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yaşanan gelişmeler araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. İşte il il akaryakıt fiyatları !

ÖTV DÜZENLEMESİ İLE AKARYAKIT FİYATLAR

Aralık ayında akaryakıt fiyatlarında düşüş görülmüş; motorin litre fiyatı 2 TL gerilerken, benzinde ise önce 2,02 TL, ardından 83 kuruşluk indirim yapılmıştı. Ancak Resmi Gazete'de yayımlanan son düzenleme ile benzin ve motorin üzerindeki ÖTV oranı yüzde 6,95 oranında artırıldı.

Söz konusu artışın pompaya yansımasıyla birlikte benzinin litre fiyatı 1 lira 16 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 1 lira 8 kuruş yükseldi.

Brent petrolün varil fiyatı, sabah saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,6 gerileyerek 60,33 dolara indi.

Aynı saatlerde Batı Teksas tipi (WTI) ham petrolün varili ise 56,82 dolar seviyesinden işlem gördü.