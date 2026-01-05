PODCAST CANLI YAYIN

Özel okul zammı yüzde 43 olarak açıklandı! 2026 yeni kayıt ve kayıt yenileme ücret hesaplama tablosu

Özel okullarda bu yıl "kademeli zam" dönemi resmen başladı. Yeni yönetmeliğe göre; aynı okulda devam eden öğrencilere enflasyonun altında bir artış (%30,74) uygulanırken, kademe başlangıcı yapan öğrencilere enflasyonun 1,5 katı (%43,92) oranında zam yapılabilecek.

Kitap ve yemek gibi giderlerde ise sadece yıllık enflasyon ortalaması (%29,28) baz alınacak. Velilerin kayıt yenilemeden önce okulun hangi kategoride zam yaptığını kontrol etmesi gerekiyor.

ÖZEL OKUL ZAM TABLOSU

Hizmet Türü Uygulanacak Tavan Zam Oranı
Yeni Kayıt (1, 5, 9. Sınıf) %43,92
Ara Sınıf Kayıt Yenileme %30,74
Yemek, Kırtasiye, Servis %29,28
KADEMELERE GÖRE DEĞİŞEN ÜCRET POLİTİKASI

Bu yılki düzenlemelerde en dikkat çekici detay, öğrencinin okula yeni başlayıp başlamadığına göre değişen tavan fiyat uygulaması oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, özellikle ara sınıflardaki öğrencileri korumak adına daha düşük bir katsayı uygularken, okul değişim dönemleri olan 1, 5 ve 9. sınıflar için farklı bir barem belirledi.

HANGİ SINIF NE KADAR ZAMLANACAK?

  • Yeni Kayıtlar ve Başlangıç Sınıfları: Anasınıfı, 1. sınıf, 5. sınıf ve 9. sınıf gibi kademe başlangıçlarında zam tavanı %43,92 olarak açıklandı. Bu oran, enflasyon verilerinin 1,5 katsayısı ile çarpılmasıyla elde edildi.

  • Ara Sınıflar (Devam Eden Kayıtlar): Eğitimine mevcut okulunda devam eden öğrenciler için tavan artış oranı %30,74 ile sınırlandırıldı. Bu hesaplamada 1,05 katsayısı temel alındı.

  • Ek Hizmetler: Yemek, servis, kırtasiye, kıyafet ve pansiyon gibi eğitim dışı kalemlerde uygulanacak maksimum artış oranı ise %29,28 olarak belirlendi.

2026-2027 EĞİTİM YILI ÖRNEK ZAM HESAPLAMA TABLOSU

Aşağıdaki örneklerde, okulun mevcut ücretinin 200.000 TL olduğu varsayılmış ve yasal limitler dahilinde gelebilecek maksimum zamlar hesaplanmıştır:

Hizmet Kategorisi 2025 Mevcut Ücret (Örnek) Yasal Tavan Zam Oranı 2026-2027 Maksimum Ücret
Yeni Kayıt (1, 5, 9. Sınıf) 200.000 TL %43,92 287.840 TL
Ara Sınıf (Devam Eden) 200.000 TL %30,74 261.480 TL
Yemek Ücreti 50.000 TL %29,28 64.640 TL
Kitap & Kırtasiye Seti 20.000 TL %29,28 25.856 TL

BİR ÖĞRENCİNİN TOPLAM MALİYET DEĞİŞİMİ

Bir velinin 2025 yılında ara sınıftaki çocuğu için ödediği toplam rakam üzerinden yapılan değişim analizi şu şekildedir:

  • 2025 Toplam Ödeme:

    • Eğitim Ücreti: 150.000 TL

    • Yemek Ücreti: 40.000 TL

    • Toplam: 190.000 TL

  • 2026 Yasal Limitli Maksimum Ödeme:

    • Yeni Eğitim Ücreti (%30,74 zamlı): 196.110 TL

    • Yeni Yemek Ücreti (%29,28 zamlı): 51.712 TL

    • Yeni Toplam: 247.822 TL

Hesaplama Yaparken Bilmeniz Gereken Önemli Notlar

Velilerin ödeme planı çıkarırken şu detayları göz önünde bulundurması büyük önem taşıyor:

  • 📍 Kademeli Geçiş Farkı: Çocuğunuz bu yıl 4. sınıfı bitirip 5. sınıfa geçiyorsa, okulunuz ara sınıf zammı olan %30,74 yerine, yeni kademe başlangıcı zammı olan %43,92 oranını uygulama hakkına sahiptir.

  • 📍 Erken Kayıt Avantajı: Okulların çoğu, bu tavan oranlar üzerinden mart ve nisan aylarında "erken kayıt" indirimleri sunmaktadır. Tavan oran, okulun isteyebileceği en yüksek rakamdır; ancak rekabet gereği daha düşük zamlar yapılabilir.

  • 📍 KDV Durumu: Eğitim ücretlerindeki KDV oranlarındaki olası değişiklikler, bu net rakamların üzerine ek yük getirebilir. Hesaplamalarınızı yaparken KDV'nin dahil olup olmadığını mutlaka okulunuza danışın.

  • 📍 Ekstra Hizmet Sınırı: Okul yönetimi; yemek veya kırtasiye gibi kalemlere eğitim zammı olan %30,74 oranını uygulayamaz. Bu kalemler için sınır %29,28 olarak belirlenmiştir.

