Özel okul zammı yüzde 43 olarak açıklandı! 2026 yeni kayıt ve kayıt yenileme ücret hesaplama tablosu

ÖZEL OKUL ZAM TABLOSU
|Hizmet Türü
|Uygulanacak Tavan Zam Oranı
|Yeni Kayıt (1, 5, 9. Sınıf)
|%43,92
|Ara Sınıf Kayıt Yenileme
|%30,74
|Yemek, Kırtasiye, Servis
|%29,28
|Hizmet Kategorisi
|2025 Mevcut Ücret (Örnek)
|Yasal Tavan Zam Oranı
|2026-2027 Maksimum Ücret
|Yeni Kayıt (1, 5, 9. Sınıf)
|200.000 TL
|%43,92
|287.840 TL
|Ara Sınıf (Devam Eden)
|200.000 TL
|%30,74
|261.480 TL
|Yemek Ücreti
|50.000 TL
|%29,28
|64.640 TL
|Kitap & Kırtasiye Seti
|20.000 TL
|%29,28
|25.856 TL