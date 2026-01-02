Elektrikli araç şarj istasyonlarında yapılan harcamalarda % 20 iade

Vakıf Katılım, bu ay Vakıf Katılım Kredi Kartı ile elektrikli araç şarj istasyonlarında yapılan harcamalarda yüzde 20, toplamda 500 lira iade kazanma imkanı sunuyor. Kâğıt ve plastik tüketiminin azaltılması hedefiyle dijital kartlar ile yapılan ödemeler de kampanya kapsamında geçerli olacak. Önceliklerinin müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayan çözümler üretmek olduğunu söyleyen Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, "Elektrikli araç şarj harcamalarına finansal avantaj sunduğumuz ve sürdürülebilir ulaşıma katkı sağladığımız için mutluyuz" şeklinde konuştu.

