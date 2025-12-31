PODCAST CANLI YAYIN

SPK'dan Yılın Son Bombası: İki Yeni Şirket Halka Arz Oluyor

Borsa İstanbul'da yatırımcıların merakla beklediği haber nihayet geldi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayınladığı son haftalık bültenle Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ ile Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arz başvurularına onay verdiğini duyurdu.

Giriş Tarihi:
SPK'dan Yılın Son Bombası: İki Yeni Şirket Halka Arz Oluyor

Yeni yıla sayılı günler kala gelen bu dev onay, piyasalarda hareketliliğe neden oldu.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🔍 Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ Detayları

Plastik ve metal sanayi sektörünün önemli oyuncularından olan şirket, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle borsaya adım atıyor.

  • Halka Arz Fiyatı: 30,24 TL

  • Satış Yöntemi: Sabit fiyatla talep toplama

  • Pay Miktarı: 30 milyon lot sermaye artırımı, 10 milyon lot ortak satışı

🏢 Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ DETAYLARI

Gayrimenkul sektöründe yeni bir soluk getirmesi beklenen Z GYO, uygun fiyatlı arzıyla dikkat çekiyor.

  • Halka Arz Fiyatı: 9,77 TL

  • Satış Yöntemi: Bireysele eşit dağıtım

  • Pay Miktarı: Yaklaşık 42,2 milyon adet payın satışı planlanıyor

Halka Arz Takvimi Netleşiyor: Yatırımcıları Neler Bekliyor?

SPK'nın onay vermesinin ardından gözler şirketlerin yayımlayacağı izahnamelere çevrildi. Taslak bilgilere göre her iki şirketin de Ocak ayının ilk haftasında talep toplamaya başlaması öngörülüyor. Toplam halka arz büyüklüğünün 2 milyar lirayı aşması beklenen bu süreçte, yatırımcılar şimdiden portföy hazırlıklarına başladı.

KİMLER KATILABİLİR VE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar, çalıştıkları banka veya aracı kurumların "Halka Arz" menüsü üzerinden kolayca başvuru yapabilecek.

  • Katılım Şartları: T1 ve T2 bakiyelerinin kullanımı şirketten şirkete farklılık gösterebilir.

  • Lot Dağıtımı: Katılımcı sayısına göre kişi başı düşecek lot miktarı başvuru sürecinin sonunda netleşecek.

  • Onaylı Kurumlar: SPK tarafından yetkilendirilmiş tüm aracı kurumlar üzerinden talep iletilebilecek.

SERMAYE PİYASASINDA YENİ DÖNEM

Kurul sadece bu iki şirkete onay vermekle kalmadı, aynı zamanda Fenerbahçe'nin 5 milyar liralık bedelli sermaye artırımı ve Kayseri Şeker'in dev bedelsiz başvurusu gibi kritik kararları da karara bağladı. Bu yoğun bülten, 2026 yılına girerken borsanın ne kadar dinamik bir yapıda olacağının sinyallerini veriyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı! Terörsüz Türkiye uyarısı: Süreç siyasi hesaplara kurban edilmemelidir
MSB'den uyarı: SDG'nin tavrı Suriye'ye zarar veriyor | "Suriye bir karar alırsa Türkiye destek olacak"
Başkan Erdoğan'ın 2025 yılı Gazze ile geçti! Ankara "barış" diplomasinin merkez üssü oldu: Trump ve Putin'le kaç kez görüştü?
Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli kongre kararı!
Uyuşturucu yazışmaları ortaya çıkan Timur Savcı'nın cep telefonuna el konuldu
Artvin'de Ardanuç'ta çığ: 3 çoban mahsur kaldı!
Türkiye enerjide vites yükseltti! "Çağrı Bey" ve "Yıldırım" sahaya iniyor
DEAŞ’ın dijital propaganda ağı! Gençleri örgütün tuzağına böyle çekiyorlar!
Tedesco'dan Nkunku mesajı!
Müge Anlı'da çifte cinayet itirafı! Çetrefil sarmalının kilit ismi "anne"
Narko bataklık! Şeyma Subaşı önce uyuşturucu testi verdi sonra adliyeye sevk edildi
Alkollü araç kullanıp bir genci sakat bırakan CHP'li Berk Tütüncü'den skandal ifade: "Ciddi bir kaza değildi"
Trabzonspor'dan 65 milyon euro'ya ret!
Ankara'da su krizi bitmiyor! Vatandaş isyan etti: Akmayan suya fatura!
Son dakika! 25 ilde DEAŞ'a operasyon! Çok sayıda şüpheli yakalandı
Başkan Erdoğan imzaladı MTV'ye gelen zam değerleme oranının altında kaldı!
Son saatler! 800 Milyon TL’lik Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel’de yıldızlar geçidi! Ünlüler atv’de yarışacak
2026 yılının ilk sabahı Galata Köprüsü'nden dünyaya yükselecek ses: Filistin'i unutmuyoruz | Çağrılar peş peşe...
Etkisiz pişmanlık: Mehmet Akif Ersoy bilinenleri anlatınca cezaevine gönderildi! Taner Çağlı'dan uyuşturucu bombası