SPK'dan Yılın Son Bombası: İki Yeni Şirket Halka Arz Oluyor

SERMAYE PİYASASINDA YENİ DÖNEM

Kurul sadece bu iki şirkete onay vermekle kalmadı, aynı zamanda Fenerbahçe'nin 5 milyar liralık bedelli sermaye artırımı ve Kayseri Şeker'in dev bedelsiz başvurusu gibi kritik kararları da karara bağladı. Bu yoğun bülten, 2026 yılına girerken borsanın ne kadar dinamik bir yapıda olacağının sinyallerini veriyor.