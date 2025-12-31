SPK'dan Yılın Son Bombası: İki Yeni Şirket Halka Arz Oluyor
Borsa İstanbul'da yatırımcıların merakla beklediği haber nihayet geldi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayınladığı son haftalık bültenle Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ ile Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arz başvurularına onay verdiğini duyurdu.
Yeni yıla sayılı günler kala gelen bu dev onay, piyasalarda hareketliliğe neden oldu.
🔍 Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ Detayları
Plastik ve metal sanayi sektörünün önemli oyuncularından olan şirket, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle borsaya adım atıyor.
-
Halka Arz Fiyatı: 30,24 TL
-
Satış Yöntemi: Sabit fiyatla talep toplama
-
Pay Miktarı: 30 milyon lot sermaye artırımı, 10 milyon lot ortak satışı
🏢 Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ DETAYLARI
Gayrimenkul sektöründe yeni bir soluk getirmesi beklenen Z GYO, uygun fiyatlı arzıyla dikkat çekiyor.
-
Halka Arz Fiyatı: 9,77 TL
-
Satış Yöntemi: Bireysele eşit dağıtım
-
Pay Miktarı: Yaklaşık 42,2 milyon adet payın satışı planlanıyor
Halka Arz Takvimi Netleşiyor: Yatırımcıları Neler Bekliyor?
SPK'nın onay vermesinin ardından gözler şirketlerin yayımlayacağı izahnamelere çevrildi. Taslak bilgilere göre her iki şirketin de Ocak ayının ilk haftasında talep toplamaya başlaması öngörülüyor. Toplam halka arz büyüklüğünün 2 milyar lirayı aşması beklenen bu süreçte, yatırımcılar şimdiden portföy hazırlıklarına başladı.
KİMLER KATILABİLİR VE NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar, çalıştıkları banka veya aracı kurumların "Halka Arz" menüsü üzerinden kolayca başvuru yapabilecek.
-
Katılım Şartları: T1 ve T2 bakiyelerinin kullanımı şirketten şirkete farklılık gösterebilir.
-
Lot Dağıtımı: Katılımcı sayısına göre kişi başı düşecek lot miktarı başvuru sürecinin sonunda netleşecek.
-
Onaylı Kurumlar: SPK tarafından yetkilendirilmiş tüm aracı kurumlar üzerinden talep iletilebilecek.
SERMAYE PİYASASINDA YENİ DÖNEM
Kurul sadece bu iki şirkete onay vermekle kalmadı, aynı zamanda Fenerbahçe'nin 5 milyar liralık bedelli sermaye artırımı ve Kayseri Şeker'in dev bedelsiz başvurusu gibi kritik kararları da karara bağladı. Bu yoğun bülten, 2026 yılına girerken borsanın ne kadar dinamik bir yapıda olacağının sinyallerini veriyor.