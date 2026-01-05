Hükümet ev gençleri olarak bilinen ne eğitimde ne istihdamda bulunan 15-29 yaş arasındaki 5 milyon genç için tarihi adım atıyor. Genç istihdam hamlesi "Gençlerin Üretim Çağı (GÜÇ)" adıyla yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. 3 yılda 3.5 milyona yakın gencin istihdama kazandırılmasını hedefleyen proje ile gençler sosyal güvenlik kapsamına alınacak. Sürekli çalışmayan gençler için 'gelir kriteri' modeli oluşturularak emekli olmalarının yolu açılacak. İşte atılacak adımlardan bazıları:

NELER YAPILACAK?

İşgücü araştırmasıyla ihtiyaçların tamamı yıllık olarak çıkarılacak.

İşsizlerin veya atıl işgücündeki gençlerin istihdama katılmasını kolaylaştıran programlar devreye alınacak. Meslek kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik destekleri artırılacak.

İşe alınan gençlerin primlerinin bir kısmının devlet tarafından karşılanması gibi işverene ücret destekleri verilecek.

Esnek çalışma yasasına ilişkin teklif Meclis'e sunulacak.

Evden çıkmayan gençler kısmi süreli çalışma modeli ile işgücü piyasasına ısındırılacak ve kalıcı istihdamları hedeflenecek.



EMEKLİLİK YOLU AÇILACAK

İş Kanunu'ndaki mevcut esnek ve yarı zamanlı çalışma düzenlemeleri yasa teklifiyle değiştirilerek part-time saat başı çalışan gençlere emeklilik yolu açılacak. "Geliri" baz alan model kurulacak. Parttime çalışarak emekli olmak için gerekli olan 50, 80 ve 100 yıl gibi sürelerin beklenmesine gerek kalmayacak. "Geliri" baz alan modelle en kısa sürede emeklilik şartlarını yerine getirenler rahatlıkla emekli olabilecek. Yılın belirli bir bölümünde çalışıp gelir elde edenler, uygun prim ödeme koşulları yaratılarak emekli olabilecek.

Haber: Önder Yılmaz