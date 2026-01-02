Aynı pasaportla ikinci telefon devri bitti!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yurt dışından getirilen telefonlarda yıllardır suistimal edilen tek harç ile çift telefon kaydı uygulamasına neşter vuruyor. Yurt dışından gelen vatandaşlar aynı marka ve model telefondan iki adet aldıklarında, bunu e-Devlet'te açılan kayıt bölümünde sanki tek telefon kaydediyormuş gibi tek harç bedeli ile iki telefonu kaydedebiliyordu. İkinci telefonları yapay zeka ile tespit eden BTK, eğer yeni bir harç tutarı ile telefon kayıt altına alınmazsa bunları 120 gün içinde kullanıma kapatacak. 2025'te 45 bin 614 lira olan IMEI kayıt bedeli 1 Ocak 2026 itibarıyla 54 bin 258 liraya yükseldi.

Haber: Barış Şimşek