Tüketici-Esnaf ve reel sektör için neler değişti? İşte 87 milyonun hayatını değiştiren yenilikler....

Merkez Bankası'nın kredi kartıyla ilgili yeni oranları bugün yürürlüğe girdi. Hem akdi hem de gecikme faizi oranlarında 0.25 puanlık indirim başladı. Bugün itibarıyla kredi kartı azami akdi faiz oranları, dönem borcu bakiyesi 30 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3.25, 30 bin lira ile 180 bin lira aralığında olan kredi kartları için yüzde 3.75, 180 bin lira olan kredi kartları için yüzde 4.25 olacak. Nakit avans ve kredili mevduat hesap faizi de yüzde 4.25'e indi.

AÇIKLAMALI PARA TRANSFERİ

Artık 200 bin lira ve üstü para transferlerinde paranın gönderim nedenleri açıklamalı olarak beyan edilecek. Havale veya EFT açıklamasına yalnızca "para", "ödeme" ya da "borç" yazmak yeterli olmayacak. Bankalar, kullanıcıları işlem sırasında belirli kategoriler arasından seçim yapmaya yönlendirecek. Seçenekler arasında transferin nedenine ilişkin somut bilgi içermeyen "diğer" veya "bireysel ödeme" gibi başka seçeneklerin olması ve bunların müşteri tarafından seçilmesi durumunda, en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklaması istenecek. Özellikle 20 milyon lira ve üzerindeki işlemlerde, işlemin dayanağını gösteren resmi belgeler talep edilebilecek.

TÜKETİCİLERI ÜZEN YANDI

Tüketicileri üzenlere verilen cezalar yüzde 25.49 artırıldı. Azami tamir süresinin aşılması halinde 3 bin 973 lira, kolaylıkla görülebilir şekilde "özel servis" ibaresinin kullanmaması durumunda 32 bin 510 lira, tüketicilere aidat ödemesi bulunmayan kredi kartı sunulmaması halinde 99 milyon 352 bin 237 lira ceza uygulanacak. Reklam Kurulu, tüketici mağduriyetleri ile adil rekabet şartlarını bozan haksız rekabet hallerinin önlenmesi için 99 bin 339 ile 39 milyon 916 bin 524 lira arasında ceza uygulayabilecek. Bu yıl yapılacak başvurularda değeri 186 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda hakem heyetleri görevli olacak.



ARAÇ ALIM-SATIMINDA YENİ DÖNEM

Bugün yürürlüğe giren düzenlemeyle, noterde yapılan sıfır araçların ilk tescili işlemlerinden ve tescil edilmiş araçların (ikinci el) satış ve devrine ilişkin işlemlerden, bin liradan az olmamak üzere satış ve devir bedeli üzerinden binde 2 oranında noter harcı alınacak.



VERGİ VE HARÇLARA HEDEF ENFLASYON AYARI

Cumhurbaşkanı Kararı ile bu yıl uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25.49 yerine yüzde 18.95 artırılması kararlaştırıldı. Damga vergisi ve harçlar ile motorlu taşıtlar vergisindeki artış, bu yıl için öngörülen enflasyon hedefi ile uyumlu olacak şekilde yüzde 19 oranının altında belirlenmiş oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu yaklaşım enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına düşürme hedefine maliye politikası tarafından destek sağlama iradesinin göstergesidir. Para politikası, maliye politikası ve verimlilik eksenli yapısal dönüşümlerden oluşan bütüncül yaklaşım ile enflasyonla kararlı mücadelemizi yeni yılda da sürdüreceğiz" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Düzenlemeyle, geniş kesimlerin etkilendiği vergi ve harç ödemelerinde, yeniden değerleme oranı yerine vatandaşımızın lehine olacak şekilde ve enflasyon hedefi ile uyumlu artış yapılmıştır" ifadesini kullandı. Yine vatandaşın lehine olacak şekilde, gelir vergisi ile değerli konut vergisi tarifelerindeki tutarları, veraset ve intikal vergisi maktu istisna miktarları ile matrah dilim tutarlarını yeniden değerleme oranında artırdıklarını aktaran Şimşek, "Maliye politikası ile dezenflasyon sürecine katkımızı sürdürürken, vatandaşımızın yükümlülüklerini azalttık" dedi.

EN DÜŞÜK MTV 5.750 TL

2018'den sonra trafiğe çıkan araçlarda motor hacmi 1.3 litrenin altında kalan ve vergisiz fiyatı 309 bin 151 bin liranın altında olanların MTV'si bu yıl 5 bin 750 lira oldu. Yine 1-3 yaş aralığında olan fakat motor hacmi 1.3 ile 1.6 litre arasında kalan ve vergisiz fiyatı 309 bin 151 bin lirayı aşmayan otomobillerin sahipleri ise 10 bin 17 lira yıllık MTV ödeyecek. Aynı gruba giren fakat vergisiz fiyatı 309 bin 151 bin ile 541 bin 579 lira aralığında olan araçların MTV'si de 11 bin 23 lira oldu. Söz konusu motor hacminde olup, vergisiz fiyatı 541 bin 579 lirayı aşan araçların sahipleri ise bu yıldan itibaren 12 bin 28 lira MTV ödeyecek. Aynı yaş aralığındaki otomobillerde en pahalı MTV tutarı da 274 bin 415 lira oldu.

HARÇLAR NE OLDU?

Pasaport harcı 6 aya kadar: 2.806 TL

1 yıl: 4.101 TL

2 yıl: 6.698 TL

3 yıl: 9.516 TL

3 yıldan fazla: 13.410 TL

EHLİYET HARCI

A sınıfı: 2.240 TL

B sınıfı: 6.754 TL

Yurt dışı harcı: 1.190 TL

IMEI kayıt: 54.258 TL

KAZANÇ ÜST SINIRI DEĞİŞTİ

Asgari ücretin 7.5 katı olarak uygulanan prime esas kazanç üst sınırı, bugünden itibaren asgari ücretin 9 katına çıktı. Ayakta teşhis ve tedavi gerçekleştirilen özel sağlık kuruluşları ile ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarına ait belgeler, veteriner hekim muayenehane ve poliklinikleri ile hayvan hastanelerine verilen ruhsatlar, kıymetli madenler kuruluş ve faaliyet izin belgeleri, kuyum, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri ile ticari hava yolu ve genel havacılık işletme ruhsatlarından belirlenen tutarlarda yıllık harç alınacak.

BÜYÜKŞEHİRLERE EŞİT UYGULAMA

13 büyükşehirde mal alım satımı, otel, lokanta faaliyeti gibi basit usul kapsamı dışında olan işler, diğer 17 büyükşehirde de bu kapsamın dışına çıkarıldı. Böylece tüm büyükşehirlerde aynı işi yapanlar eşit uygulamaya tabi olacak. Ayrıca büyükşehirlerde ticari taksi, dolmuş, minibüs, otobüs gibi araçlarla şehir içi yolcu taşımacılığı yapanların kazançları gerçek usulde vergilendirilecek.

MUAYENE KATILIM PAYLARI GÜNCELLENDİ

Ayakta tedavide hekim muayenesinde ödenecek katılım paylarında güncelleme yapıldı. Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneden katılım payı alınmamasına devam edilecek. İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında 26 lira katılım payı alınırken, ikinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında katılım payı olarak 60 lira tahsil edilecek. Aile hekimlerinden sevk edilerek yapılan muayeneler için katılım payı 13 lira olarak uygulanacak.



KÖPRÜ VE OTOYOL TARİFESİ DEĞİŞTİ

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol ve köprü geçiş ücretlerini vatandaşların bütçesini gözeterek güncellediklerini belirterek, "Daha önce yüzde 18.75 ile 38.98 arasında öngörülen artış oranlarını yüzde 18.75 ile 25.93 aralığında sınırlandırdık" dedi. Yeni düzenlemeyle 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti 47 TL'den 59 TL'ye, Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için 795 TL'den 995 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 80 TL'den 95 TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü ise 795 TL'den 995 TL'ye çıkarıldı.