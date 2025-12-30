Borsada 2025 Mesaisi Bitti: Yatırımcısını En Çok Güldüren 5 Dev Şirket

PODCAST CANLI YAYIN

Borsa İstanbul'da 2025 yılı, ekonomi politikalarındaki değişimler ve yüksek faiz ortamının etkileriyle oldukça hareketli geçti.

Yatırımcıların bir kısmı defansif hisselere yönelirken, bir kısmı ise teknoloji ve savunma sanayisindeki büyüme fırsatlarını değerlendirdi. İşte 2025 yılının en çok kazandıran hisseleri ve piyasa dengelerini değiştiren yıl sonu analizi.

2025 YILINDA BORSANIN YILDIZLARI HANGİ HİSSELER OLDU

Yıl boyunca enflasyon muhasebesinin etkileri ve faiz indirim beklentileri piyasaları şekillendirdi. Özellikle ihracat potansiyeli yüksek olan ve döviz geliri bulunan şirketler, yatırımcısına en çok kazandıranlar listesinde başı çekti.

  • Aselsan (ASELS): Savunma sanayisindeki yerlilik oranının artması ve yeni nesil sistemlerin ihracat başarıları, hisseyi yılın en güçlü performanslarından birine taşıdı.

  • Türkiye Sigorta (TURSG): Faiz oranlarının yüksek seyrettiği dönemlerde finansal gelirlerini artıran sigorta sektörü, 2025'in en dikkat çeken büyüme hikayelerinden birini yazdı.

  • ENKA İnşaat (ENKAI): Küresel inşaat projeleri ve güçlü döviz pozisyonu sayesinde, ekonomik belirsizliklerin yaşandığı dönemlerde güvenli liman arayanların adresi oldu.

  • Link Bilgisayar (LINK) ve Teknoloji Hisseleri: Dijital dönüşüm ve yapay zeka entegrasyonu sağlayan yazılım şirketleri, net kar büyüme oranlarında rekor kıranlar listesine girmeyi başardı.

Sektörel Performans Analizi ve Kazandıran Stratejiler

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 2025 yılını önemli bir eşiğin üzerinde kapatmaya hazırlanırken, sektörler arasındaki ayrışma net bir şekilde görüldü. Özellikle bankacılık ve holding hisseleri, yılın son çeyreğinde gelen yabancı ilgisiyle toparlanma sürecine girdi.

Sektör Performans Durumu Öne Çıkan Sebep
Savunma Çok Yüksek Devlet destekli projeler ve teknoloji ihracı
Sigortacılık Yüksek Yüksek faiz ortamından elde edilen portföy geliri
Yazılım Yüksek Kar büyüme oranlarındaki agresif artış
Gıda Perakende Orta Defansif yapısı ve enflasyona karşı direnç

Borsa İstanbul 2026 İçin Ne Sinyal Veriyor

Yıl sonu itibarıyla analistler, 2026 yılı için özellikle sanayi ve holding sektörlerinde ciddi bir yükseliş potansiyeli öngörüyor. Faiz indirim sürecinin başlamasıyla birlikte maliyet baskısı azalan şirketlerin, önümüzdeki yılın yeni yıldızları olması bekleniyor.

Gedik Yatırım ve benzeri kurumların strateji raporlarına göre, endeks bazında dolar bazlı potansiyel hala korunuyor. Yatırımcıların 2026 stratejisinde temettü verimi yüksek şirketler ve ihracat odaklı sanayi kuruluşlarını radarına alması gerektiği vurgulanıyor.

Emekliye ocakta 19 bin TL taban maaş: SSK, BAĞ-KUR'luya yüzde 12.42 enflasyon zam hesabı geldi
TOKİ 500 bin sosyal konut kurasında 2. gün: Şırnak'ta hak sahipleri belli oldu

