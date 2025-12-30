Borsada 2025 Mesaisi Bitti: Yatırımcısını En Çok Güldüren 5 Dev Şirket

Yatırımcıların bir kısmı defansif hisselere yönelirken, bir kısmı ise teknoloji ve savunma sanayisindeki büyüme fırsatlarını değerlendirdi. İşte 2025 yılının en çok kazandıran hisseleri ve piyasa dengelerini değiştiren yıl sonu analizi.

2025 YILINDA BORSANIN YILDIZLARI HANGİ HİSSELER OLDU Yıl boyunca enflasyon muhasebesinin etkileri ve faiz indirim beklentileri piyasaları şekillendirdi. Özellikle ihracat potansiyeli yüksek olan ve döviz geliri bulunan şirketler, yatırımcısına en çok kazandıranlar listesinde başı çekti. Aselsan (ASELS): Savunma sanayisindeki yerlilik oranının artması ve yeni nesil sistemlerin ihracat başarıları, hisseyi yılın en güçlü performanslarından birine taşıdı.

Türkiye Sigorta (TURSG): Faiz oranlarının yüksek seyrettiği dönemlerde finansal gelirlerini artıran sigorta sektörü, 2025'in en dikkat çeken büyüme hikayelerinden birini yazdı.

ENKA İnşaat (ENKAI): Küresel inşaat projeleri ve güçlü döviz pozisyonu sayesinde, ekonomik belirsizliklerin yaşandığı dönemlerde güvenli liman arayanların adresi oldu.

Link Bilgisayar (LINK) ve Teknoloji Hisseleri: Dijital dönüşüm ve yapay zeka entegrasyonu sağlayan yazılım şirketleri, net kar büyüme oranlarında rekor kıranlar listesine girmeyi başardı.