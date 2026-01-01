Oto Rapor çekiliş sonuçları 2026: Hyundai, iPhone, iPad, Airpods kazananlar asil-yedek isim listesi
Oto Rapor Araç Muayene ve Ekspertiz Hizmetleri çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 23.10.2025 tarih ve E-24951361- 255.01.02-80160 sayılı izin ile Oto Rapor Araç Muayene ve Ekspertiz Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. adına; 01.11.2025 (Saat 00.01) – 22.12.2025 (Saat 23.59) tarihleri arasında Türkiye genelinde Instagram (@otorapor) ve OtoraporGO mobil uygulaması üzerinden düzenlenen kampanyaya 9.859 iştirakçi katılmıştır.
Giriş Tarihi:
2025 Model Hyundai Bayon kazanan asil ve yedek talihliler:
2024 Yamaha Ray ZR Scooter kazanan asil ve yedek talihliler:
Apple Iphone Cep Telefonu kazanan asil ve yedek talihliler:
Sony Playstationkazanan asil ve yedek talihliler:
Apple Ipad 10.Nesil kazanan asil ve yedek talihliler:
Apple AirPods 4 kulaklık kazanan asil ve yedek talihliler: