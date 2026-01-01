Faiz 2026’da yüzde 30’un altına inebilir

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, önümüzdeki süreçte Merkez Bankası ana politikasının dezenflasyon odaklı, veriye dayalı, toplantı bazlı, ihtiyatlı bir yaklaşımla sürdürülmesini beklediklerini ifade ederek, "Enflasyonun ana eğilimindeki kalıcı iyileşmeye paralel olarak kademeli bir gevşeme patikasına girilmesini öngörüyoruz" dedi. 2025'te ekonomi programında kaydedilen ilerlemeye dikkat çeken Çakar, "Merkez Bankası'nın enflasyonda sağlanacak iyileşme ile aynı doğrultuda olacak şekilde 2026 boyunca politika faizini kademeli olarak indirerek yılı yüzde 30'un altında kapatacağını öngörmekteyiz" diye konuştu. Çakar, sektör için kredilerde yüzde 25-30 bandında, mevduatlarda ise yüzde 20-25 aralığında bir büyüme tahmin ettiklerini aktararak, "Kredi kompozisyonumuzda üretim, yatırım ve ihracat temel önceliğimiz olacaktır" ifadesini kullandı. Çakar, bankacılık sektörünün yeni yıla, güçlü sermaye yapısı, etkin risk yönetimi kapasitesiyle oluşabilecek şoklara ve fırsatlara karşı hazır yapıda girdiğini kaydetti.

