YSK 135 memur alımı yapacak! Başvurular ne zaman, şartlar nasıl olacak?

Şahsen, posta yoluyla veya farklı yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden yapılacak. Adaylar, " Yüksek Seçim Kurulu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla ya da kariyerkapisi.gov.tr adresinden elektronik başvuruda bulunabilecek.

Genel Başvuru Şartları

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşıması gerekiyor. Buna göre başlıca şartlar şöyle:

Türk vatandaşı olmak

İlk defa devlet memurluğuna atanacaklar için yaş şartını sağlamak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve kamu düzenine karşı suçlar başta olmak üzere; zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak

Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapılmış, ertelenmiş ya da muaf olmak)

Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmaması

KPSS Şartı Aranacak

Adayların, 2024 yılı KPSS sonuçlarına göre;

Lisans mezunları için KPSSP3,

Ön lisans mezunları için KPSSP93,

Ortaöğretim mezunları için KPSSP94

puan türlerinden en az 70 puan almış olması gerekiyor.