YSK 135 memur alımı yapacak! Başvurular ne zaman, şartlar nasıl olacak?

Kamu personeli olmak isteyen adayların yakından takip ettiği Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 135 memur alımı ilanına ilişkin ayrıntılar belli oldu. Merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yapılacak alımda başvuru tarihleri, başvuru yöntemi ve aranan şartlar açıklandı. Adaylar başvurularını yalnızca elektronik ortamdan gerçekleştirebilecek.

YSK memur alımı başvuruları, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da başlayacak. Adaylar başvurularını 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 23.59.59'a kadar tamamlayabilecek.

Başvuru Yeri ve Şekli

Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden yapılacak. Adaylar, "Yüksek Seçim Kurulu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla ya da kariyerkapisi.gov.tr adresinden elektronik başvuruda bulunabilecek.

Şahsen, posta yoluyla veya farklı yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Genel Başvuru Şartları

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşıması gerekiyor. Buna göre başlıca şartlar şöyle:

Türk vatandaşı olmak

İlk defa devlet memurluğuna atanacaklar için yaş şartını sağlamak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve kamu düzenine karşı suçlar başta olmak üzere; zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak

Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapılmış, ertelenmiş ya da muaf olmak)

Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmaması

KPSS Şartı Aranacak

Adayların, 2024 yılı KPSS sonuçlarına göre;

Lisans mezunları için KPSSP3,

Ön lisans mezunları için KPSSP93,

Ortaöğretim mezunları için KPSSP94

puan türlerinden en az 70 puan almış olması gerekiyor.

Güvenlik Soruşturması ve Belgeler

Başvuru şartlarını sağlayan adaylar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Sonuçların olumlu olması halinde adaylar atanmaya hak kazanacak.

Başvuru sırasında beyan edilen bilgileri gösteren belgeler ile diğer evraklar, atama sürecinde ilgili birime teslim edilecek.

Son Başvuru Tarihi Önemli

Adayların, aranan tüm şartları 25 Ocak 2026 tarihi itibarıyla taşıması gerekiyor. Bu tarihten sonra şartları sağlayan adayların başvuruları geçerli sayılmayacak.

