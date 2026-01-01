2026'da ekmeğe zam gelecek mi? Beklenen açıklama geldi





"EKMEK FİYATINDA HENÜZ HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK"

29 Aralık tarihinde basın mensuplarına yaptığı açıklamalardan söz eden Balcı, "2025 yılının sekizinci ayında fiyat değişikliği olduğunda ekmeğin kilogram fiyatı 75 lira olduğunu asgari ücretin artmasıyla birlikte o gün 900 lira olan un fiyatının 950, bin, bin 150 liraya çıkmasına rağmen maya fiyatının 600 liradan 970 liraya çıkmasına rağmen 2026 yılında sevindirici bir haber veriyoruz ekmek fiyatında henüz herhangi bir değişiklik yok. Daha sonra ilgili bakanlıkla görüşme yaparak ne olacağı konusunda karar vereceğiz en makul şekilde. Bunun dışında fırıncı esnafı üzerine düşen görevi yapıyor, her türlü fedakarlığı yapıyor.

2023 yılında tarım bakanlığında destekleme yaptı yüzde 13 yüzde 17,5 ekmek fiyatı değişti. 2024 yılında ülke genelinde yüzde 25 değişti, 2024 yılının son 6 ayındaki fiyat artışı 2025'e kaldığı için 2025 yılında yüzde 50 olarak değişiklik oldu, dolayısıyla son 2 yıla baktığınızda ekmek fiyatının ortalaması olarak yüzde 37,5 değiştiğini görüyoruz.

Son 3 yılı baz alırsanız bu da yüzde 30'a denk geliyor. Ekmek fiyatları Türkiye enflasyonuna göre çok uygun seyretmiş oluyor. Kimse bizim esnafımızın üzerine taşıyamayacağı yük yüklemeye kalkamasın dedik. Zincir marketlerin ekmek iadesi hususunda kendilerine çeki düzen vermesi gerekiyor. Zincir marketlere benim esnafım 150 ekmek götürüp ertesi gün 40-50 ekmek geri aldığında bunu yasayla yönetmek mümkün değil. Eğer çeki düzen vermezlerse bu konuda yaptırım neyse yapmak zorunda kalırız" diye konuştu.