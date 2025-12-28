JPMorgan Açıkladı: 111 Milyarderi Zirveye Taşıyan 7 Basit Alışkanlık

DOĞAYA DÖNÜŞ VE STRATEJİK HOBİLER

Raporda dikkat çeken bir diğer unsur ise milyarderlerin boş zamanlarını nasıl değerlendirdiği oldu. Katılımcıların hobileri sorulduğunda, doğada vakit geçirmek açık ara ilk sırada yer alıyor. İlginç bir şekilde tenis, golf ve kar sporları gibi aktivitelerin popülerliği, bu sporların sadece fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda stratejik bir ağ kurma (networking) aracı olarak kullanıldığını gösteriyor. Okuma alışkanlığı her ne kadar gelişim için kritik olsa da, milyarderler zihni boşaltmak için doğayı tercih ediyor.