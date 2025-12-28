JPMorgan Açıkladı: 111 Milyarderi Zirveye Taşıyan 7 Basit Alışkanlık
Dünyanın en zengin insanlarının sadece banka hesaplarını değil, saniyelerini bile nasıl büyük bir titizlikle yönettiği ortaya çıktı. JPMorgan tarafından gerçekleştirilen ve toplam servetleri 500 milyar doların üzerinde olan 111 milyarder müşterinin katıldığı dev araştırma, başarının anahtarının sanılanın aksine karmaşık finansal formüllerde değil, günlük basit alışkanlıklarda gizli olduğunu kanıtlıyor.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: