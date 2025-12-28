PODCAST CANLI YAYIN

Bankadan para gönderenler dikkat! Yeni dönem başlıyor! EFT ve havale artık eskisi gibi olmayacak

MASAK’ın hazırladığı yeni tebliğle banka üzerinden yapılan yüksek tutarlı para transferlerinde dönem değişiyor. 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek düzenlemeyle, 200 bin TL ve üzerindeki işlemlerde paranın kaynağı ve gönderim amacı açıklanmak zorunda olacak. Milyonlarca hesap sahibini doğrudan etkileyen düzenleme kayıt dışı ekonomi, kara para ve yasa dışı faaliyetlerle daha etkili mücadeleyi hedefliyor.

Banka üzerinden para transferi yapan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren yeni bir dönem başlıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı tebliğle birlikte, yüksek tutarlı para hareketleri daha sıkı denetime alınacak. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme, hem bireysel hem ticari işlemlerde şeffaflığı artırmayı amaçlarken, kayıt dışı ekonomi ve kara parayla mücadelede kritik bir adım olarak görülüyor.

Peki, yeni düzenleme ile neler değişecek?

YÜKSEK MEBLAĞLI PARA TRANSFERİNE AÇIKLAMA ZORUNLULUĞU GELİYOR

Bankada hesabı bulunan ve banka hesapları üzerinden işlem yapan milyonlarca kişiyi etkileyecek düzenlemenin hayata geçirilmesine sadece 5 gün kaldı. Yeni düzenlemeyle birlikte para transferleri, açıklamalı ve belge beyanlı olarak yapılacak. Yüksek meblağlı para transferlerinin takip edilmesi amacıyla 200 bin lira ve üzeri tüm işlemlerde paranın kaynağı ve gönderim nedeni açıklanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kara para aklama, terörün finansmanı ve yasa dışı bahis gibi suçlara göz açtırmıyor. Bu suçların önlenmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi kapsamında suç gelirlerinin önüne geçecek.

İŞTE GETİRİLEN DİĞER DÜZENLEMELER

Düzenlemenin hayata geçirilmesinden sonra havale ve EFT'lerde açıklama kısmına "ödeme, para, borç" gibi ifadeler yazılamayacak. Bankalar ve ödeme/elektronik para kuruluşları, transfer sırasında işlemin amacını seçmeyi zorunlu kılacak.

Hangi başlıklar kullanılabilecek?

Gayrimenkul alım ödemesi
Motorlu taşıt alım ödemesi
Borç verme/borç ödeme
Hediye/bağış/yardım
Vergi/resim/harç ödemesi
Tazminat/sigorta ödemesi
Avukatlık/danışmanlık/müşavirlik ödemesi
Sağlık ödemesi
Kripto/dijital varlık
Şans oyunları/bahis ödemesi
Eğlence/sosyal medya ödemesi
Bu başlıklardan hiçbirine uymayan işlemler için "diğer" seçeneği işaretlenecek ve en az 20 karakterlik açıklama girilmesi istenecek.

Para transferinde yeni dönem başlıyor: Belirli bir limitten sonra açıklama zorunlu!Para transferinde yeni dönem başlıyor: Belirli bir limitten sonra açıklama zorunlu!

