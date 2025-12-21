Temettü Takvimi Netleşti! Aralık Ayında Ödeme Yapacak 12 Şirket
Borsa İstanbul yatırımcıları için yılın son günleri oldukça hareketli geçiyor. 2025 yılının finalinde kâr payı dağıtma kararı alan şirketlerin listesi ve ödeme tarihleri netleşti.
Portföyünde nakit akışı sağlamak isteyen yatırımcılar için bu hafta kritik öneme sahip. Özellikle dev şirketlerin listede yer alması, temettü yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor.
Aralık Ayının Son Haftasında Ödeme Yapacak Şirketler
Aralık ayının sonuna kadar sürecek olan temettü maratonunda, bu hafta tam 12 şirket nakit ödeme gerçekleştirecek. 💸 Şirketlerin ödeme takvimi ve hisse başına düşen net miktarlar ise şu şekilde sıralanıyor:
-
Altınkılıç Gıda (ALKLC): 22 Aralık tarihinde 4. taksit ödemesini yapacak. Net miktar 0,0069 TL.
-
Oba Makarnacılık (OBAMS): 22 Aralık'ta yatırımcılarına net 0,0296 TL ödeme sağlayacak.
-
Pergamon Status (PSDTC): 22 Aralık haftasının en yüksek ödemelerinden birini yaparak net 1,4558 TL dağıtacak.
-
SDT Uzay ve Savunma (SDTTR): 24 Aralık tarihinde 2. taksit kapsamında net 0,0726 TL ödeme yapacak.
-
EYG GYO (EYGYO): 25 Aralık'ta stopajdan muaf olarak net 0,0285 TL ödeme gerçekleştirecek.
-
Turkcell (TCELL): 26 Aralık'ta beklenen 2. taksit ödemesini net 1,5454 TL olarak yapacak.
-
Meditera (MEDTR): 31 Aralık'ta 3. taksit ödemesiyle net 0,0714 TL dağıtacak.
-
Tekfen Holding (TKFEN): Yılın son günü olan 31 Aralık'ta net 0,2820 TL ödeme yapacak.
Ocak ve Şubat Döneminde Temettü Verecek Diğer Şirketler
Temettü heyecanı sadece bu yılla sınırlı kalmıyor. Bazı şirketler kâr payı dağıtım tarihlerini 2026 yılının ilk aylarına kadar yaymış durumda. 🗓️ İşte o takvimde yer alan diğer şirketler:
|Şirket Adı (Hisse Kodu)
|Brüt Temettü
|Net Temettü
|Ödeme Tarihi
|Enka İnşaat (ENKAI)
|0,8333 TL
|0,7083 TL
|14 Ocak 2026
|Osmanlı Yatırım (OSMEN)
|0,0250 TL
|0,0212 TL
|28 Ocak 2026
|Batı Ege GYO (BEGYO) 3. Taksit
|0,0214 TL
|0,0214 TL
|16 Şubat 2026
|Batı Ege GYO (BEGYO) 4. Taksit
|0,0214 TL
|0,0214 TL
|15 Nisan 2026
TEMETTÜ YATIRIMCISININ DİKKAT ETMESİ GEREKENLER
Kâr payı ödemelerinden yararlanmak isteyen yatırımcıların, belirtilen tarihlerden bir iş günü önce hisse senedine sahip olmaları gerekiyor. Temettü ödemesi yapıldığı gün, ilgili hisse senedinin fiyatı, dağıtılan brüt temettü miktarı kadar aşağı yönlü güncellenir. Ayrıca GYO (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı) statüsündeki şirketlerin ödemelerinde stopaj kesintisi uygulanmadığı için brüt ve net miktarlar eşit kalmaktadır.