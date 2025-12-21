Temettü Takvimi Netleşti! Aralık Ayında Ödeme Yapacak 12 Şirket

Portföyünde nakit akışı sağlamak isteyen yatırımcılar için bu hafta kritik öneme sahip. Özellikle dev şirketlerin listede yer alması, temettü yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor.

Aralık Ayının Son Haftasında Ödeme Yapacak Şirketler Aralık ayının sonuna kadar sürecek olan temettü maratonunda, bu hafta tam 12 şirket nakit ödeme gerçekleştirecek. 💸 Şirketlerin ödeme takvimi ve hisse başına düşen net miktarlar ise şu şekilde sıralanıyor: Altınkılıç Gıda (ALKLC): 22 Aralık tarihinde 4. taksit ödemesini yapacak. Net miktar 0,0069 TL.

Oba Makarnacılık (OBAMS): 22 Aralık'ta yatırımcılarına net 0,0296 TL ödeme sağlayacak.

Pergamon Status (PSDTC): 22 Aralık haftasının en yüksek ödemelerinden birini yaparak net 1,4558 TL dağıtacak.

SDT Uzay ve Savunma (SDTTR): 24 Aralık tarihinde 2. taksit kapsamında net 0,0726 TL ödeme yapacak.

EYG GYO (EYGYO): 25 Aralık'ta stopajdan muaf olarak net 0,0285 TL ödeme gerçekleştirecek.

Turkcell (TCELL): 26 Aralık'ta beklenen 2. taksit ödemesini net 1,5454 TL olarak yapacak.

Meditera (MEDTR): 31 Aralık'ta 3. taksit ödemesiyle net 0,0714 TL dağıtacak.

Tekfen Holding (TKFEN): Yılın son günü olan 31 Aralık'ta net 0,2820 TL ödeme yapacak.