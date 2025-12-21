Buharlı Temizleyici ve Mop indirimi! BİM 26 Aralık Kataloğu

Mutfak Gereçleri ve Şık Sunum Ürünleri
Mutfakta vakit geçirmeyi sevenler için Paşabahçe ve Borcam kalitesi uygun fiyatlarla sunuluyor. Gold detaylı cam ürünler ise sofralarınıza şıklık katmaya aday görünüyor.
|Ürün Adı
|Fiyat
|🥘 Borcam kare fırın tepsisi
|329 TL
|☕ Paşabahçe cam kupa çeşitleri
|39 TL
|🍵 Paşabahçe melis çay seti
|299 TL
|🕯️ Desenli kupa ve mum seti
|229 TL
|☕ Cam kahve fincan seti
|219 TL
|🥥 Kokinalı çift cidarlı kupa
|199 TL
|🥂 Gold rimli meşrubat bardağı
|179 TL
|🥃 Gold rimli kahve yanı su bardağı
|259 TL
|🥤 Gold rimli su bardağı
|169 TL
|🥛 Ahşap halkalı gravürlü cam bardak
|89 TL
|🍶 Bombeli cam bardak
|99 TL
|🫖 Siyah kapaklı cam demlik
|179 TL
|🍰 Kapaklı kelepçeli kek kalıbı
|309 TL
|🗑️ Ortadan açılır kapaklı çöp kovası
|69 TL