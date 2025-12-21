Ticaret Bakanlığı, "efsane kasım" indirim dönemine ilişkin tüketici şikayetlerinin ele alındığı Reklam Kurulu toplantısında, aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplam 12 milyon 905 bin 818 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Aldatıcı reklamlara Bakanlık freni Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 364 sayılı Reklam Kurulu toplantısında indirim kampanyalarına yönelik Bakanlığa ulaşan başvurular değerlendirildi. Toplam 108 dosyanın incelendiği toplantıda, 93 dosya mevzuata aykırı bulundu. Mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle ilgili firmalara toplam 12 milyon 905 bin 818 lira ceza kesildi.