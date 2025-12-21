Ticaret Bakanlığı’ndan “Efsane Kasım”a 12,9 milyon lira ceza
Ticaret Bakanlığı, “efsane kasım” indirim dönemine ilişkin tüketici şikayetlerinin ele alındığı Reklam Kurulu toplantısında, aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplam 12 milyon 905 bin 818 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 364 sayılı Reklam Kurulu toplantısında indirim kampanyalarına yönelik Bakanlığa ulaşan başvurular değerlendirildi. Toplam 108 dosyanın incelendiği toplantıda, 93 dosya mevzuata aykırı bulundu. Mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle ilgili firmalara toplam 12 milyon 905 bin 818 lira ceza kesildi.
57 DOSYA İÇİN DURDURMA KARARI
Açıklamada, tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi amacıyla ayrıca 57 dosya için durdurma, 16 dosya için ise erişim engeli kararı alındığı bildirildi.
Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması, aldatıcı indirim uygulamalarının önlenmesi ve piyasalarda adil rekabet ortamının sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Açıklamada, vatandaşların emeğinin ve alın terinin zayi olmasına asla müsaade edilmeyeceği, aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı gerekli tüm idari yaptırımların gecikmeksizin uygulanmaya devam edeceği ifade edildi.