Sermaye piyasalarında dijital dönüşüm Türkiye için büyük fırsat

TSPB Başkanı Pamir Karagöz, "Dijitalleşme, yapay zeka, blok zincir teknolojileri ve sürdürülebilirlik odaklı yeni küresel standartlar sermaye piyasalarını yeniden şekillendirirken, bu dönüşüm Türkiye için önemli fırsatlar barındırıyor. Sermaye piyasalarımızın küresel rekabet gücünü artıracak politikaların hayata geçmesi için çalışıyoruz" dedi.