Sahte altını cep telefonu gösterecek

Sahte altınla mücadele kapsamında Hazine ile Ticaret Bakanlıkları yeni çalışmaları devreye alıyor. Ankara Kuyumcular Odası'nca düzenlenen Türkiye Yüzyılı 1. Kuyumculuk Çalıştayı'nda konuşan Hazine Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, "Cumhuriyet altınlarının sahtesinden kolayca ayırt edilebilmesi için mobil aplikasyon geliştiriyoruz. Yani telefonunu tutacaksın altın gerçek mi değil mi göreceksin" dedi. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise internetten sahte-imitasyon altın satışına yönelik düzenleme yapacaklarını kaydederek, eğer satılan ürün taklitse bir tarafında "sahtedir" yazmasını sağlayacaklarını anlattı.