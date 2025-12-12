PODCAST CANLI YAYIN

Merkez’den yılın son kararı: Faiz yüzde 38'e indi

Merkez Bankası, yılın son PPK toplantısında politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 38’e çekti; böylece son dört toplantıda toplam 800 baz puanlık indirim yapılırken, dezenflasyon için gerektiğinde sıkılaştırma adımı atılabileceği vurgulandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son toplantısında faiz indirimlerine devam etti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 39.5'ten 38'e indirilmesine karar verdi. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 42.5'ten 41'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 38'den 36.5'e indirdi. Böylece PPK son 4 toplantıda 800 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirmiş oldu. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceğini belirten TCMB, politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyeceğini belirtti. Karar metninde şöyle denildi: "Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır."

Tarih Faiz (%) Değişim (puan)
19 Haziran 2025 46,00 0
24 Temmuz 2025 43,00 –300
11 Eylül 2025 40,50 –250
23 Ekim 2025 39,50 –100
11 Aralık 2025 38,00 –150

