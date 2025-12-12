Katılım finansın aktifleri 3,9 trilyon TL’ye çıktı

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı ve Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, katılım finans sektörünün bu yıl güçlü büyüme performansı sergilediğini belirterek, sektörün aktif büyüklüğünün Ekim itibarıyla 3.9 trilyon TL'ye çıktığını açıkladı. Akben, katılım finansın ekonominin dengeli büyümesi için tamamlayıcı unsur hâline geldiğini vurguladı.