Katılım finansın aktifleri 3,9 trilyon TL’ye çıktı
TKBB Başkanı Mehmet Ali Akben, katılım finans sektörünün bu yıl güçlü bir büyüme ivmesi yakaladığını belirterek, sektörün aktif büyüklüğünün Ekim itibarıyla 3,9 trilyon TL’ye ulaştığını ve ekonominin dengeli büyümesinde tamamlayıcı bir rol üstlendiğini söyledi.
Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı ve Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, katılım finans sektörünün bu yıl güçlü büyüme performansı sergilediğini belirterek, sektörün aktif büyüklüğünün Ekim itibarıyla 3.9 trilyon TL'ye çıktığını açıkladı. Akben, katılım finansın ekonominin dengeli büyümesi için tamamlayıcı unsur hâline geldiğini vurguladı.