IMF’nin revizyonu sonrası mesaj: Türkiye yatırımda öne çıkıyor
Türkıye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü Halil İbrahim Öztop, küresel ölçekte büyümenin yavaşladığı bir dönemde Türkiye'nin yatırım performansıyla dikkat çektiğini söyledi. IMF'nin Türkiye için büyüme beklentisini yükselttiğini söyleyen Öztop, "Bu göstergeler Türkiye'nin yatırım çekme potansiyelinin güçlendiğini teyit ediyor" diye konuştu.